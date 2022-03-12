https://ria.ru/20220312/bolgary-1777829701.html

Байден решил поддержать Украину и опозорился

"А ковбои где победили?" Болгары возмутились заявлением Байдена о России - РИА Новости, 12.03.2022

Байден решил поддержать Украину и опозорился

Читатели болгарского издания "Факты" прокомментировали пост Джо Байдена на его странице в твиттере, посвященный ходу российской спецоперации на Украине. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T14:34

2022-03-12T14:34

2022-03-12T16:32

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факты" прокомментировали пост Джо Байдена на его странице в твиттере, посвященный ходу российской спецоперации на Украине.Так, президент США утверждает, что Москва не добьется победного результата, поскольку не смогла, по его словам, "сломить решимость Европы" и "расколоть Америку".Многие читатели возмутились подобными высказываниями, обвинив Вашингтон в эскалации напряженности, а некоторые задались вопросом, как часто сами Соединенные Штаты одерживали победы."Этот конфликт породила не Украина, а вы. А то, что глупые украинцы попались на вашу удочку, действительно ужасно и прискорбно", — отметил пользователь с ником Сивата чапла."А ковбои победили во Вьетнаме, Северной Корее, Афганистане, Ливии, Сирии?" — задался вопросом Само питам."Почему я хочу, чтобы эти события происходили в Америке, а не в вечно страдающей Европе?" — посетовал Скорпион."Из-за этого склеротика и его приспешников в Европе конфликт и глубокий финансовый кризис… А Америка на другом конце планеты", — выразил мнение еще один пользователь."А пришлет ли он открытку с мощной поддержкой Украины от США?" — пошутил СССРБарета."Кто-нибудь, разбудите спящего Джозефа. Он все еще живет в своем вымышленном мире до 24 февраля", — подытожили читатели.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220311/bolgary-1777713048.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/mig-29-1777773123.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/borrel-1777660536.html

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Станислав Ванд

в мире, владимир путин, россия, сирия, сша, болгария, украина