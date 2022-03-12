Байден решил поддержать Украину и опозорился

14:34 12.03.2022 (обновлено: 16:32 12.03.2022)
"А ковбои где победили?" Болгары возмутились заявлением Байдена о России
Читатели "Фактов" пришли в ярость из-за слов Байдена о российской спецоперации на Украине
Президент США Джо Байден во время обращения по ситуации на Украине
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факты" прокомментировали пост Джо Байдена на его странице в твиттере, посвященный ходу российской спецоперации на Украине.
Так, президент США утверждает, что Москва не добьется победного результата, поскольку не смогла, по его словам, "сломить решимость Европы" и "расколоть Америку".
Многие читатели возмутились подобными высказываниями, обвинив Вашингтон в эскалации напряженности, а некоторые задались вопросом, как часто сами Соединенные Штаты одерживали победы.
"Этот конфликт породила не Украина, а вы. А то, что глупые украинцы попались на вашу удочку, действительно ужасно и прискорбно", — отметил пользователь с ником Сивата чапла.
"А ковбои победили во Вьетнаме, Северной Корее, Афганистане, Ливии, Сирии?" — задался вопросом Само питам.
"Из-за этого склеротика и его приспешников в Европе конфликт и глубокий финансовый кризис… А Америка на другом конце планеты", — выразил мнение еще один пользователь.
"А пришлет ли он открытку с мощной поддержкой Украины от США?" — пошутил СССРБарета.
"Кто-нибудь, разбудите спящего Джозефа. Он все еще живет в своем вымышленном мире до 24 февраля", — подытожили читатели.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.