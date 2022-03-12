Африканский политик: биооружие на Украине подрывает доверие к Западу
Африканский политик Себа: биолаборатории США на Украине подрывают доверие к Западу
Знак биологической опасности
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Обнаружение доказательств того, что на Украине были лаборатории для создания биологического оружия, подрывает остатки доверия к Западу среди африканских стран, заявил РИА Новости африканский политик и журналист из Бенина, президент общественной организации Urgences panafricanistes Кеми Себа.
"Очевидно, что уже начался кризис доверия африканского населения к Западу. Этот кризис только усилился, когда Россия обнародовала доказательства того, что на Украине были лаборатории по созданию биологического оружия, финансируемого США", - сказал он.
Политик подчеркнул, что африканцы начинают задаваться вопросами, что ведет к "пробуждению" населения.
"Украина стала местом для научных экспериментов по созданию биологического оружия, направленного против России и других стран, сопротивляющихся глобализации. В то же время это была буферная зона, где находились противники России, чтобы оказывать давление, окружать Россию и угрожать ее суверенитету", - добавил он.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.