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Африканский политик: биооружие на Украине подрывает доверие к Западу
Африканский политик: биооружие на Украине подрывает доверие к Западу - РИА Новости, 12.03.2022
Африканский политик: биооружие на Украине подрывает доверие к Западу
Обнаружение доказательств того, что на Украине были лаборатории для создания биологического оружия, подрывает остатки доверия к Западу среди африканских стран,... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T03:24
2022-03-12T03:24
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украина
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Обнаружение доказательств того, что на Украине были лаборатории для создания биологического оружия, подрывает остатки доверия к Западу среди африканских стран, заявил РИА Новости африканский политик и журналист из Бенина, президент общественной организации Urgences panafricanistes Кеми Себа.Политик подчеркнул, что африканцы начинают задаваться вопросами, что ведет к "пробуждению" населения."Украина стала местом для научных экспериментов по созданию биологического оружия, направленного против России и других стран, сопротивляющихся глобализации. В то же время это была буферная зона, где находились противники России, чтобы оказывать давление, окружать Россию и угрожать ее суверенитету", - добавил он.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
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сша, россия, украина, в мире
03:24 12.03.2022
 
Африканский политик: биооружие на Украине подрывает доверие к Западу

Африканский политик Себа: биолаборатории США на Украине подрывают доверие к Западу

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Знак биологической опасности
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Обнаружение доказательств того, что на Украине были лаборатории для создания биологического оружия, подрывает остатки доверия к Западу среди африканских стран, заявил РИА Новости африканский политик и журналист из Бенина, президент общественной организации Urgences panafricanistes Кеми Себа.
"Очевидно, что уже начался кризис доверия африканского населения к Западу. Этот кризис только усилился, когда Россия обнародовала доказательства того, что на Украине были лаборатории по созданию биологического оружия, финансируемого США", - сказал он.
Политик подчеркнул, что африканцы начинают задаваться вопросами, что ведет к "пробуждению" населения.
"Украина стала местом для научных экспериментов по созданию биологического оружия, направленного против России и других стран, сопротивляющихся глобализации. В то же время это была буферная зона, где находились противники России, чтобы оказывать давление, окружать Россию и угрожать ее суверенитету", - добавил он.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
Табличка на лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
03:08
В ООН предложили механизм для проверки биолабораторий на Украине
 
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