https://ria.ru/20220312/biolaboratorii-1777781864.html

Африканский политик: биооружие на Украине подрывает доверие к Западу

Африканский политик: биооружие на Украине подрывает доверие к Западу - РИА Новости, 12.03.2022

Африканский политик: биооружие на Украине подрывает доверие к Западу

Обнаружение доказательств того, что на Украине были лаборатории для создания биологического оружия, подрывает остатки доверия к Западу среди африканских стран,... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T03:24

2022-03-12T03:24

2022-03-12T03:24

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Обнаружение доказательств того, что на Украине были лаборатории для создания биологического оружия, подрывает остатки доверия к Западу среди африканских стран, заявил РИА Новости африканский политик и журналист из Бенина, президент общественной организации Urgences panafricanistes Кеми Себа.Политик подчеркнул, что африканцы начинают задаваться вопросами, что ведет к "пробуждению" населения."Украина стала местом для научных экспериментов по созданию биологического оружия, направленного против России и других стран, сопротивляющихся глобализации. В то же время это была буферная зона, где находились противники России, чтобы оказывать давление, окружать Россию и угрожать ее суверенитету", - добавил он.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220312/proverka-1777781543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, украина, в мире