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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/bezhentsy-1777855239.html
Правительство утвердило распределение беженцев из ДНР и ЛНР по регионам
Правительство утвердило распределение беженцев из ДНР и ЛНР по регионам - РИА Новости, 12.03.2022
Правительство утвердило распределение беженцев из ДНР и ЛНР по регионам
Правительство России утвердило постановление о распределении по регионам РФ свыше 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T18:05
2022-03-12T18:05
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
правительство рф
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о распределении по регионам РФ свыше 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших места проживания, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Принимая во внимание складывающуюся ситуацию на территориях Украины, ДНР и ЛНР, продолжающийся рост численности прибывающих на территорию РФ граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства... правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемое распределение по субъектам РФ граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства... вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР и прибывших на территорию РФ в экстренном порядке", - написано в документе.Отмечается, что субъекты РФ обязуются обеспечить прием граждан. Если численность прибывших превышает установленное постановлением количество, люди будут перераспределены в другие субъекты.Согласно документу, распределение прибывших в экстренном порядке будет осуществляться по принципу приоритетности размещения лиц в тех субъектах, где "проживают их родственники... граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие право на проживание в РФ".
https://ria.ru/20220312/mariupol-1777811503.html
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россия
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, правительство рф, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
18:05 12.03.2022
 
Правительство утвердило распределение беженцев из ДНР и ЛНР по регионам

Правительство утвердило распределение беженцев из ДНР, ЛНР и Украины по регионам

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о распределении по регионам РФ свыше 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших места проживания, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принимая во внимание складывающуюся ситуацию на территориях Украины, ДНР и ЛНР, продолжающийся рост численности прибывающих на территорию РФ граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства... правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемое распределение по субъектам РФ граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства... вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР и прибывших на территорию РФ в экстренном порядке", - написано в документе.
Отмечается, что субъекты РФ обязуются обеспечить прием граждан. Если численность прибывших превышает установленное постановлением количество, люди будут перераспределены в другие субъекты.
Согласно документу, распределение прибывших в экстренном порядке будет осуществляться по принципу приоритетности размещения лиц в тех субъектах, где "проживают их родственники... граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие право на проживание в РФ".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияПравительство РФВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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