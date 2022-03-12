https://ria.ru/20220312/bezhentsy-1777855239.html

Правительство утвердило распределение беженцев из ДНР и ЛНР по регионам

Правительство утвердило распределение беженцев из ДНР и ЛНР по регионам - РИА Новости, 12.03.2022

Правительство утвердило распределение беженцев из ДНР и ЛНР по регионам

Правительство России утвердило постановление о распределении по регионам РФ свыше 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T18:05

2022-03-12T18:05

2022-03-12T18:05

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о распределении по регионам РФ свыше 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших места проживания, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Принимая во внимание складывающуюся ситуацию на территориях Украины, ДНР и ЛНР, продолжающийся рост численности прибывающих на территорию РФ граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства... правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемое распределение по субъектам РФ граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства... вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР и прибывших на территорию РФ в экстренном порядке", - написано в документе.Отмечается, что субъекты РФ обязуются обеспечить прием граждан. Если численность прибывших превышает установленное постановлением количество, люди будут перераспределены в другие субъекты.Согласно документу, распределение прибывших в экстренном порядке будет осуществляться по принципу приоритетности размещения лиц в тех субъектах, где "проживают их родственники... граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие право на проживание в РФ".

https://ria.ru/20220312/mariupol-1777811503.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, правительство рф, в мире, украина, ситуация в днр и лнр