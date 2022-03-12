https://ria.ru/20220312/bezhentsy-1777855239.html
Правительство утвердило распределение беженцев из ДНР и ЛНР по регионам
Правительство утвердило распределение беженцев из ДНР и ЛНР по регионам - РИА Новости, 12.03.2022
Правительство утвердило распределение беженцев из ДНР и ЛНР по регионам
Правительство России утвердило постановление о распределении по регионам РФ свыше 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T18:05
2022-03-12T18:05
2022-03-12T18:05
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
правительство рф
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о распределении по регионам РФ свыше 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших места проживания, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Принимая во внимание складывающуюся ситуацию на территориях Украины, ДНР и ЛНР, продолжающийся рост численности прибывающих на территорию РФ граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства... правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемое распределение по субъектам РФ граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства... вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР и прибывших на территорию РФ в экстренном порядке", - написано в документе.Отмечается, что субъекты РФ обязуются обеспечить прием граждан. Если численность прибывших превышает установленное постановлением количество, люди будут перераспределены в другие субъекты.Согласно документу, распределение прибывших в экстренном порядке будет осуществляться по принципу приоритетности размещения лиц в тех субъектах, где "проживают их родственники... граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие право на проживание в РФ".
https://ria.ru/20220312/mariupol-1777811503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, правительство рф, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Правительство утвердило распределение беженцев из ДНР и ЛНР по регионам
Правительство утвердило распределение беженцев из ДНР, ЛНР и Украины по регионам