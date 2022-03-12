https://ria.ru/20220312/benzin-1777835134.html

Правительство Украины согласовало отмену НДС на бензин

Правительство Украины согласовало отмену НДС на бензин - РИА Новости, 12.03.2022

Правительство Украины согласовало отмену НДС на бензин

Кабмин Украины согласовал отмену НДС и акциза на топливо, украинский парламент должен проголосовать за это решение на ближайшем заседании, заявил Владимир... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T15:20

2022-03-12T15:20

2022-03-12T15:20

в мире

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кабмин Украины согласовал отмену НДС и акциза на топливо, украинский парламент должен проголосовать за это решение на ближайшем заседании, заявил Владимир Зеленский."Кабмин Украины одобрил несколько решений. Согласована полная отмена налога на добавленную стоимость и акциз на топливо…, чтобы не было дефицита топлива, чтобы цены были стабильными. Правительство свою часть работы сделало. Теперь дело за депутатами. Они должны неотложно поддержать это решение своим голосованием. Глава Верховной рады Руслан Стефанчук уже занимается организацией соответствующего заседания", - сказал в видеообращении Зеленский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/mariupol-1777830993.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, владимир зеленский