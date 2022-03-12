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Правительство Украины согласовало отмену НДС на бензин
Правительство Украины согласовало отмену НДС на бензин - РИА Новости, 12.03.2022
Правительство Украины согласовало отмену НДС на бензин
Кабмин Украины согласовал отмену НДС и акциза на топливо, украинский парламент должен проголосовать за это решение на ближайшем заседании, заявил Владимир... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:20
2022-03-12T15:20
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кабмин Украины согласовал отмену НДС и акциза на топливо, украинский парламент должен проголосовать за это решение на ближайшем заседании, заявил Владимир Зеленский."Кабмин Украины одобрил несколько решений. Согласована полная отмена налога на добавленную стоимость и акциз на топливо…, чтобы не было дефицита топлива, чтобы цены были стабильными. Правительство свою часть работы сделало. Теперь дело за депутатами. Они должны неотложно поддержать это решение своим голосованием. Глава Верховной рады Руслан Стефанчук уже занимается организацией соответствующего заседания", - сказал в видеообращении Зеленский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, владимир зеленский
15:20 12.03.2022
 
Правительство Украины согласовало отмену НДС на бензин

Правительство Украины согласовало отмену НДС и акциза на бензин, чтобы избежать дефицита

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кабмин Украины согласовал отмену НДС и акциза на топливо, украинский парламент должен проголосовать за это решение на ближайшем заседании, заявил Владимир Зеленский.
"Кабмин Украины одобрил несколько решений. Согласована полная отмена налога на добавленную стоимость и акциз на топливо…, чтобы не было дефицита топлива, чтобы цены были стабильными. Правительство свою часть работы сделало. Теперь дело за депутатами. Они должны неотложно поддержать это решение своим голосованием. Глава Верховной рады Руслан Стефанчук уже занимается организацией соответствующего заседания", - сказал в видеообращении Зеленский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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