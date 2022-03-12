https://ria.ru/20220312/bank-1777778353.html
Deutsche Bank закрывает бизнес в России
Deutsche Bank закрывает бизнес в России - РИА Новости, 12.03.2022
Deutsche Bank закрывает бизнес в России
Один из крупнейших банков ФРГ Deutsche Bank на фоне событий на Украине объявил о закрытии оставшегося бизнеса на территории России. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T00:56
2022-03-12T00:56
2022-03-12T00:56
россия
deutsche bank
германия
экономика
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БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Один из крупнейших банков ФРГ Deutsche Bank на фоне событий на Украине объявил о закрытии оставшегося бизнеса на территории России."Как и некоторые из наших международных конкурентов, мы находимся в процессе закрытия нашего оставшегося бизнеса в соответствии с законодательными и нормативными требованиями", - говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу.Deutsche Bank не намерен участвовать в новых проектах в России, указано в заявлении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, deutsche bank , германия, экономика
Deutsche Bank закрывает бизнес в России
Один из крупнейших банков ФРГ Deutsche Bank объявил о закрытии бизнеса в России