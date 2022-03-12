https://ria.ru/20220312/bank-1777778353.html

Deutsche Bank закрывает бизнес в России

Deutsche Bank закрывает бизнес в России - РИА Новости, 12.03.2022

Deutsche Bank закрывает бизнес в России

Один из крупнейших банков ФРГ Deutsche Bank на фоне событий на Украине объявил о закрытии оставшегося бизнеса на территории России. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T00:56

2022-03-12T00:56

2022-03-12T00:56

россия

deutsche bank

германия

экономика

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БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Один из крупнейших банков ФРГ Deutsche Bank на фоне событий на Украине объявил о закрытии оставшегося бизнеса на территории России."Как и некоторые из наших международных конкурентов, мы находимся в процессе закрытия нашего оставшегося бизнеса в соответствии с законодательными и нормативными требованиями", - говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу.Deutsche Bank не намерен участвовать в новых проектах в России, указано в заявлении.

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россия

германия

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Максим Горбачев

россия, deutsche bank , германия, экономика