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Deutsche Bank закрывает бизнес в России
Deutsche Bank закрывает бизнес в России - РИА Новости, 12.03.2022
Deutsche Bank закрывает бизнес в России
Один из крупнейших банков ФРГ Deutsche Bank на фоне событий на Украине объявил о закрытии оставшегося бизнеса на территории России. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T00:56
2022-03-12T00:56
россия
deutsche bank
германия
экономика
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БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Один из крупнейших банков ФРГ Deutsche Bank на фоне событий на Украине объявил о закрытии оставшегося бизнеса на территории России."Как и некоторые из наших международных конкурентов, мы находимся в процессе закрытия нашего оставшегося бизнеса в соответствии с законодательными и нормативными требованиями", - говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу.Deutsche Bank не намерен участвовать в новых проектах в России, указано в заявлении.
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россия, deutsche bank , германия, экономика
00:56 12.03.2022
 
Deutsche Bank закрывает бизнес в России

Один из крупнейших банков ФРГ Deutsche Bank объявил о закрытии бизнеса в России

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфис Deutsche Bank
Офис Deutsche Bank - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Офис Deutsche Bank
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Один из крупнейших банков ФРГ Deutsche Bank на фоне событий на Украине объявил о закрытии оставшегося бизнеса на территории России.
"Как и некоторые из наших международных конкурентов, мы находимся в процессе закрытия нашего оставшегося бизнеса в соответствии с законодательными и нормативными требованиями", - говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 21:14
Боррель призвал дополнить секторальные санкции против России персональными
Deutsche Bank не намерен участвовать в новых проектах в России, указано в заявлении.
 
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