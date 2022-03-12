https://ria.ru/20220312/aerodrom-1777822206.html
Минобороны показало видео взятия российскими военными украинского аэродрома
Минобороны показало видео взятия российскими военными украинского аэродрома - РИА Новости, 12.03.2022
Минобороны показало видео взятия российскими военными украинского аэродрома
Минобороны России опубликованы кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль одного из аэродромов на... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:34
2022-03-12T13:34
2022-03-12T20:27
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
воздушно-десантные войска россии
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777831858_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8df19e5416cdeb926424afeaf8ec191c.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликованы кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины."Передовые подразделения Воздушно-десантных войск осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта", - указывается в подписи к видео.В ролике показаны действия подразделения ВДВ, а также вооружение десантников, которое кроме стрелкового вооружения включает противотанковые управляемые комплексы и минометы."Особое внимание командиров при постановке задач было уделено недопущению причинения вреда мирным жителям, сохранности имущества мирных жителей находящегося в районе аэродрома", - указывают в Минобороны.
https://ria.ru/20220312/video-1777807806.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777831858_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0febfdb05fdf67a126f196048c9b94b1.jpg
Высадка десанта и взятие под контроль одного из аэродромов Украины
Минобороны России опубликованы кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины. Передовые подразделения Воздушно-десантных войск осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта. На видео показаны действия подразделения ВДВ а также вооружение десантников, которое кроме стрелкового вооружения включает противотанковые управляемые комплексы и минометы. Особое внимание командиров при постановке задач было уделено недопущению причинения вреда мирным жителям, сохранности имущества мирных жителей находящегося в районе аэродрома.
2022-03-12T13:34
true
PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, воздушно-десантные войска россии, украина
13:34 12.03.2022 (обновлено: 20:27 12.03.2022)
Минобороны показало видео взятия российскими военными украинского аэродрома
Минобороны показало видео с десантниками, взявшими под контроль аэродром на Украине