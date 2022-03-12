https://ria.ru/20220312/aerodrom-1777822206.html

Минобороны показало видео взятия российскими военными украинского аэродрома

Минобороны показало видео взятия российскими военными украинского аэродрома - РИА Новости, 12.03.2022

Минобороны показало видео взятия российскими военными украинского аэродрома

Минобороны России опубликованы кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль одного из аэродромов на... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T13:34

2022-03-12T13:34

2022-03-12T20:27

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

воздушно-десантные войска россии

украина

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликованы кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины."Передовые подразделения Воздушно-десантных войск осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта", - указывается в подписи к видео.В ролике показаны действия подразделения ВДВ, а также вооружение десантников, которое кроме стрелкового вооружения включает противотанковые управляемые комплексы и минометы."Особое внимание командиров при постановке задач было уделено недопущению причинения вреда мирным жителям, сохранности имущества мирных жителей находящегося в районе аэродрома", - указывают в Минобороны.

https://ria.ru/20220312/video-1777807806.html

россия

украина

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Высадка десанта и взятие под контроль одного из аэродромов Украины Минобороны России опубликованы кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины. Передовые подразделения Воздушно-десантных войск осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта. На видео показаны действия подразделения ВДВ а также вооружение десантников, которое кроме стрелкового вооружения включает противотанковые управляемые комплексы и минометы. Особое внимание командиров при постановке задач было уделено недопущению причинения вреда мирным жителям, сохранности имущества мирных жителей находящегося в районе аэродрома. 2022-03-12T13:34 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, воздушно-десантные войска россии, украина