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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/aerodrom-1777822206.html
Минобороны показало видео взятия российскими военными украинского аэродрома
Минобороны показало видео взятия российскими военными украинского аэродрома - РИА Новости, 12.03.2022
Минобороны показало видео взятия российскими военными украинского аэродрома
Минобороны России опубликованы кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль одного из аэродромов на... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:34
2022-03-12T20:27
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
воздушно-десантные войска россии
украина
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликованы кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины."Передовые подразделения Воздушно-десантных войск осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта", - указывается в подписи к видео.В ролике показаны действия подразделения ВДВ, а также вооружение десантников, которое кроме стрелкового вооружения включает противотанковые управляемые комплексы и минометы."Особое внимание командиров при постановке задач было уделено недопущению причинения вреда мирным жителям, сохранности имущества мирных жителей находящегося в районе аэродрома", - указывают в Минобороны.
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Высадка десанта и взятие под контроль одного из аэродромов Украины
Минобороны России опубликованы кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины. Передовые подразделения Воздушно-десантных войск осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта. На видео показаны действия подразделения ВДВ а также вооружение десантников, которое кроме стрелкового вооружения включает противотанковые управляемые комплексы и минометы. Особое внимание командиров при постановке задач было уделено недопущению причинения вреда мирным жителям, сохранности имущества мирных жителей находящегося в районе аэродрома.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, воздушно-десантные войска россии, украина
13:34 12.03.2022 (обновлено: 20:27 12.03.2022)
 
Минобороны показало видео взятия российскими военными украинского аэродрома

Минобороны показало видео с десантниками, взявшими под контроль аэродром на Украине

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликованы кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины.
"Передовые подразделения Воздушно-десантных войск осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта", - указывается в подписи к видео.
В ролике показаны действия подразделения ВДВ, а также вооружение десантников, которое кроме стрелкового вооружения включает противотанковые управляемые комплексы и минометы.
"Особое внимание командиров при постановке задач было уделено недопущению причинения вреда мирным жителям, сохранности имущества мирных жителей находящегося в районе аэродрома", - указывают в Минобороны.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВоздушно-десантные войска РоссииУкраина
 
 
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