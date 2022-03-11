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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220311/zhirinovskiy-1777659590.html
Володин заявил, что Жириновский собирается приехать в Госдуму
Володин заявил, что Жириновский собирается приехать в Госдуму - РИА Новости, 11.03.2022
Володин заявил, что Жириновский собирается приехать в Госдуму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:12
2022-03-11T14:46
владимир жириновский
распространение коронавируса
политика
общество
россия
госдума рф
вячеслав володин
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин."Жаль, нет Владимира Вольфовича Жириновского. Он, кстати, собирается приехать на ближайшее заседание, готовится", — сказал он во время пленарного заседания.Как ранее сообщал Минздрав, Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля. По данным СМИ, у него было поражено 70 процентов легких. В пятницу источник рассказал РИА Новости, что состояние политика улучшилось, он изучает новости, работает с документами и дает поручения подчиненным.
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владимир жириновский, политика, общество, россия, госдума рф, вячеслав володин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:12 11.03.2022 (обновлено: 14:46 11.03.2022)
 
Володин заявил, что Жириновский собирается приехать в Госдуму

Спикер Госдумы Володин: лидер ЛДПР Жириновский планирует приехать на ближайшее заседание

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Жириновский
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
"Жаль, нет Владимира Вольфовича Жириновского. Он, кстати, собирается приехать на ближайшее заседание, готовится", — сказал он во время пленарного заседания.
Как ранее сообщал Минздрав, Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля. По данным СМИ, у него было поражено 70 процентов легких. В пятницу источник рассказал РИА Новости, что состояние политика улучшилось, он изучает новости, работает с документами и дает поручения подчиненным.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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