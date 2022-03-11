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Володин заявил, что Жириновский собирается приехать в Госдуму
Володин заявил, что Жириновский собирается приехать в Госдуму - РИА Новости, 11.03.2022
Володин заявил, что Жириновский собирается приехать в Госдуму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:12
2022-03-11T14:12
2022-03-11T14:46
владимир жириновский
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин."Жаль, нет Владимира Вольфовича Жириновского. Он, кстати, собирается приехать на ближайшее заседание, готовится", — сказал он во время пленарного заседания.Как ранее сообщал Минздрав, Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля. По данным СМИ, у него было поражено 70 процентов легких. В пятницу источник рассказал РИА Новости, что состояние политика улучшилось, он изучает новости, работает с документами и дает поручения подчиненным.
https://ria.ru/20220301/zhirinovskiy-1775702418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир жириновский, политика, общество, россия, госдума рф, вячеслав володин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:12 11.03.2022 (обновлено: 14:46 11.03.2022)
Володин заявил, что Жириновский собирается приехать в Госдуму
Спикер Госдумы Володин: лидер ЛДПР Жириновский планирует приехать на ближайшее заседание
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
"Жаль, нет Владимира Вольфовича Жириновского. Он, кстати, собирается приехать на ближайшее заседание, готовится", — сказал он во время пленарного заседания.
Как ранее сообщал Минздрав, Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля. По данным СМИ, у него было поражено 70 процентов легких. В пятницу источник рассказал РИА Новости, что состояние политика улучшилось, он изучает новости, работает с документами и дает поручения подчиненным.