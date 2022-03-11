https://ria.ru/20220311/zhirinovskiy-1777659590.html

Володин заявил, что Жириновский собирается приехать в Госдуму

Володин заявил, что Жириновский собирается приехать в Госдуму - РИА Новости, 11.03.2022

Володин заявил, что Жириновский собирается приехать в Госдуму

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:12

2022-03-11T14:12

2022-03-11T14:46

владимир жириновский

распространение коронавируса

политика

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вячеслав володин

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин."Жаль, нет Владимира Вольфовича Жириновского. Он, кстати, собирается приехать на ближайшее заседание, готовится", — сказал он во время пленарного заседания.Как ранее сообщал Минздрав, Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля. По данным СМИ, у него было поражено 70 процентов легких. В пятницу источник рассказал РИА Новости, что состояние политика улучшилось, он изучает новости, работает с документами и дает поручения подчиненным.

https://ria.ru/20220301/zhirinovskiy-1775702418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир жириновский, политика, общество, россия, госдума рф, вячеслав володин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии