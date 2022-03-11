https://ria.ru/20220311/zhirinovskiy-1777616179.html

Жириновский начал передавать первые поручения

Жириновский начал передавать первые поручения - РИА Новости, 11.03.2022

Жириновский начал передавать первые поручения

Самочувствие заболевшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского улучшилось, он уже изучает новости и работает с документами, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:16

2022-03-11T11:16

2022-03-11T13:12

общество

россия

владимир жириновский

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Самочувствие заболевшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского улучшилось, он уже изучает новости и работает с документами, сообщил РИА Новости источник."Состояние Владимира Жириновского улучшилось. Он уже начал передавать первые поручения. Он изучает новости и переданные ему помощниками документы", — заявил собеседник агентства.Минздрав ранее сообщал, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля.По данным СМИ, у политика было поражено 70 процентов легких, однако позже его состояние улучшилось.

https://ria.ru/20220301/zhirinovskiy-1775702418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир жириновский