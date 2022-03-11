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Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш объявили в розыск
Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш объявили в розыск - РИА Новости, 11.03.2022
Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш объявили в розыск
МВД РФ объявило пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш в розыск, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:15
2022-03-11T13:33
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
финляндия
кира ярмыш
алексей навальный
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. МВД РФ объявило пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш в розыск, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь - не уточняется.В августе Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, в октябре Мосгорсуд утвердил это решение.Ярмыш было запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, ее обязали отмечаться в инспекции.В конце августа РЕН ТВ сообщал, что Ярмыш улетела в Финляндию.Как утверждает следствие, из-за призывов Ярмыш и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января 2021 года, "создав угрозу массового заболевания". Всех их признали виновными в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ).
https://ria.ru/20220309/isk-1777260737.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, финляндия, кира ярмыш, алексей навальный, общество
13:15 11.03.2022 (обновлено: 13:33 11.03.2022)
 
Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш объявили в розыск

МВД объявило пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш в розыск по уголовной статье

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКира Ярмыш
Кира Ярмыш - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Кира Ярмыш
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. МВД РФ объявило пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш в розыск, следует из базы данных ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь - не уточняется.
Алексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2 - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 12:30
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В августе Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, в октябре Мосгорсуд утвердил это решение.
Ярмыш было запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, ее обязали отмечаться в инспекции.
В конце августа РЕН ТВ сообщал, что Ярмыш улетела в Финляндию.
Как утверждает следствие, из-за призывов Ярмыш и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января 2021 года, "создав угрозу массового заболевания". Всех их признали виновными в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ).
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияФинляндияКира ЯрмышАлексей НавальныйОбщество
 
 
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