https://ria.ru/20220311/yarmysh-1777645092.html

Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш объявили в розыск

Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш объявили в розыск - РИА Новости, 11.03.2022

Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш объявили в розыск

МВД РФ объявило пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш в розыск, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:15

2022-03-11T13:15

2022-03-11T13:33

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

финляндия

кира ярмыш

алексей навальный

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. МВД РФ объявило пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш в розыск, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь - не уточняется.В августе Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, в октябре Мосгорсуд утвердил это решение.Ярмыш было запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, ее обязали отмечаться в инспекции.В конце августа РЕН ТВ сообщал, что Ярмыш улетела в Финляндию.Как утверждает следствие, из-за призывов Ярмыш и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января 2021 года, "создав угрозу массового заболевания". Всех их признали виновными в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ).

https://ria.ru/20220309/isk-1777260737.html

https://ria.ru/20220216/zaschita-1773025686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, финляндия, кира ярмыш, алексей навальный, общество