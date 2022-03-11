https://ria.ru/20220311/ukraina-1777772276.html

Путин и Лукашенко обсудили переговоры с Киевом

Путин и Лукашенко обсудили переговоры с Киевом - РИА Новости, 11.03.2022

Путин и Лукашенко обсудили переговоры с Киевом

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путина в ходе встречи в Москве обсудили ход украинско-российских переговоров, посчитали, что при... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T22:56

2022-03-11T22:56

2022-03-11T23:12

россия

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

в мире

украина

обострение ситуации в днр и лнр

владимир мединский

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МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путина в ходе встречи в Москве обсудили ход украинско-российских переговоров, посчитали, что при желании Киева конфликт можно разрешить в любой момент, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт."В первоочередном порядке главы государств предметно обсудили ситуацию в мире, в регионе, с преломлением на Украину. Одной из основных тем в этом разрезе стал ход переговоров, проходящих в Беларуси, и позиции российской и украинской сторон", - приводит слова Эйсмонт Sputnik Беларусь.По ее словам, в рамках обсуждения этой темы на встречу был приглашен помощник президента России Владимир Мединский."А по итогам было озвучено единое мнение: при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент", - рассказала пресс-секретарь.

https://ria.ru/20220311/tekhnika-1777772545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, в мире, украина, владимир мединский