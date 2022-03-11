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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777772276.html
Путин и Лукашенко обсудили переговоры с Киевом
Путин и Лукашенко обсудили переговоры с Киевом - РИА Новости, 11.03.2022
Путин и Лукашенко обсудили переговоры с Киевом
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путина в ходе встречи в Москве обсудили ход украинско-российских переговоров, посчитали, что при... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T22:56
2022-03-11T23:12
россия
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
в мире
украина
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
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МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путина в ходе встречи в Москве обсудили ход украинско-российских переговоров, посчитали, что при желании Киева конфликт можно разрешить в любой момент, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт."В первоочередном порядке главы государств предметно обсудили ситуацию в мире, в регионе, с преломлением на Украину. Одной из основных тем в этом разрезе стал ход переговоров, проходящих в Беларуси, и позиции российской и украинской сторон", - приводит слова Эйсмонт Sputnik Беларусь.По ее словам, в рамках обсуждения этой темы на встречу был приглашен помощник президента России Владимир Мединский."А по итогам было озвучено единое мнение: при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент", - рассказала пресс-секретарь.
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россия, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, в мире, украина, владимир мединский
22:56 11.03.2022 (обновлено: 23:12 11.03.2022)
 
Путин и Лукашенко обсудили переговоры с Киевом

Президент России Путин и Белоруссии Лукашенко обсудили переговоры с Киевом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путина в ходе встречи в Москве обсудили ход украинско-российских переговоров, посчитали, что при желании Киева конфликт можно разрешить в любой момент, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"В первоочередном порядке главы государств предметно обсудили ситуацию в мире, в регионе, с преломлением на Украину. Одной из основных тем в этом разрезе стал ход переговоров, проходящих в Беларуси, и позиции российской и украинской сторон", - приводит слова Эйсмонт Sputnik Беларусь.
По ее словам, в рамках обсуждения этой темы на встречу был приглашен помощник президента России Владимир Мединский.
"А по итогам было озвучено единое мнение: при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент", - рассказала пресс-секретарь.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 23:02
Путин и Лукашенко договорились о поставках Минску военной техники
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ миреУкраинаВладимир Мединский
 
 
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