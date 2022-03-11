https://ria.ru/20220311/ukraina-1777772276.html
Путин и Лукашенко обсудили переговоры с Киевом
Путин и Лукашенко обсудили переговоры с Киевом - РИА Новости, 11.03.2022
Путин и Лукашенко обсудили переговоры с Киевом
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путина в ходе встречи в Москве обсудили ход украинско-российских переговоров, посчитали, что при... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T22:56
2022-03-11T22:56
2022-03-11T23:12
россия
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
в мире
украина
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
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МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путина в ходе встречи в Москве обсудили ход украинско-российских переговоров, посчитали, что при желании Киева конфликт можно разрешить в любой момент, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт."В первоочередном порядке главы государств предметно обсудили ситуацию в мире, в регионе, с преломлением на Украину. Одной из основных тем в этом разрезе стал ход переговоров, проходящих в Беларуси, и позиции российской и украинской сторон", - приводит слова Эйсмонт Sputnik Беларусь.По ее словам, в рамках обсуждения этой темы на встречу был приглашен помощник президента России Владимир Мединский."А по итогам было озвучено единое мнение: при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент", - рассказала пресс-секретарь.
https://ria.ru/20220311/tekhnika-1777772545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, в мире, украина, владимир мединский
22:56 11.03.2022 (обновлено: 23:12 11.03.2022)
Путин и Лукашенко обсудили переговоры с Киевом
Президент России Путин и Белоруссии Лукашенко обсудили переговоры с Киевом