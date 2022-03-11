Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777714595.html
Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине
Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, обсуждались ситуация на Украине, в том числе эвакуация... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:27
2022-03-11T17:31
сергей шойгу
россия
в мире
турция
хулуси акар
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772365450_0:0:1643:925_1920x0_80_0_0_ec4930602c6571a0f93e7d23eb8d31dd.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, обсуждались ситуация на Украине, в том числе эвакуация граждан Турции, а также обстановка на Ближнем Востоке, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России."По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром", - говорится в сообщении"В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине и в Ближневосточном регионе. Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили вопросам, связанным с эвакуацией турецких граждан из украинских городов через гуманитарные коридоры", - добавили в российском военном ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/peregovory-1777476706.html
россия
турция
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772365450_113:0:1533:1065_1920x0_80_0_0_de71046b08421fb8b0d7f9f2e4d9fd71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу, россия, в мире, турция, хулуси акар, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
17:27 11.03.2022 (обновлено: 17:31 11.03.2022)
 
Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине

Шойгу обсудил с турецким коллегой Акаром ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, обсуждались ситуация на Украине, в том числе эвакуация граждан Турции, а также обстановка на Ближнем Востоке, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России.
"По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром", - говорится в сообщении
"В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине и в Ближневосточном регионе. Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили вопросам, связанным с эвакуацией турецких граждан из украинских городов через гуманитарные коридоры", - добавили в российском военном ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 14:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Чавушоглу подвел итоги встречи Лаврова и Кулебы
 
Сергей ШойгуРоссияВ миреТурцияХулуси АкарВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала