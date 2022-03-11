https://ria.ru/20220311/ukraina-1777714595.html

Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине

Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, обсуждались ситуация на Украине, в том числе эвакуация... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:27

2022-03-11T17:27

2022-03-11T17:31

сергей шойгу

россия

в мире

турция

хулуси акар

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, обсуждались ситуация на Украине, в том числе эвакуация граждан Турции, а также обстановка на Ближнем Востоке, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России."По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром", - говорится в сообщении"В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине и в Ближневосточном регионе. Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили вопросам, связанным с эвакуацией турецких граждан из украинских городов через гуманитарные коридоры", - добавили в российском военном ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/peregovory-1777476706.html

россия

турция

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

сергей шойгу, россия, в мире, турция, хулуси акар, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф