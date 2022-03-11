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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777619228.html
НАТО не сможет помочь Украине с закрытием неба, заявил Трюдо
НАТО не сможет помочь Украине с закрытием неба, заявил Трюдо - РИА Новости, 11.03.2022
НАТО не сможет помочь Украине с закрытием неба, заявил Трюдо
НАТО не сможет ввести бесполетную зону на территории Украины, несмотря на просьбу Владимира Зеленского, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:29
2022-03-11T11:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
канада
джастин трюдо
нато
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. НАТО не сможет ввести бесполетную зону на территории Украины, несмотря на просьбу Владимира Зеленского, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.Глава канадского правительства сообщил, что Зеленский во время телефонного разговора в четверг обратился к нему с прямой просьбой о закрытии неба на Украине. Он заявил, что не сможет выполнить эту просьбу в силу опасений НАТО об обострении ситуации, хотя лидер Украины просил об этом на протяжении "многих дней"."Это (отказ) разбивает сердце. Быть вынужденным сказать, что мы можем сделать так много вещей для поддержки, но риск эскалации, риск распространения... втягивания НАТО в прямой конфликт, если мы отправим самолеты НАТО на Украину, чтобы они сбивали российскую авиацию. Мы можем сделать ужасно много и делаем все возможное. Но на это пойти не можем", - сказал Трюдо в интервью CTV News.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. По его словам, это касается "любой страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что использование аэродромов Румынии и других приграничных стран "для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт".Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией. Премьер Великобритании Борис Джонсон говорил, что установить бесполетную зону над Украиной невозможно, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/neytralitet-1777452482.html
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в мире, канада, джастин трюдо, нато, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
11:29 11.03.2022
 
НАТО не сможет помочь Украине с закрытием неба, заявил Трюдо

Премьер Канады Трюдо заявил, что НАТО не сможет ввести бесполетную зону над Украиной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. НАТО не сможет ввести бесполетную зону на территории Украины, несмотря на просьбу Владимира Зеленского, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Глава канадского правительства сообщил, что Зеленский во время телефонного разговора в четверг обратился к нему с прямой просьбой о закрытии неба на Украине. Он заявил, что не сможет выполнить эту просьбу в силу опасений НАТО об обострении ситуации, хотя лидер Украины просил об этом на протяжении "многих дней".
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"Это (отказ) разбивает сердце. Быть вынужденным сказать, что мы можем сделать так много вещей для поддержки, но риск эскалации, риск распространения... втягивания НАТО в прямой конфликт, если мы отправим самолеты НАТО на Украину, чтобы они сбивали российскую авиацию. Мы можем сделать ужасно много и делаем все возможное. Но на это пойти не можем", - сказал Трюдо в интервью CTV News.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. По его словам, это касается "любой страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что использование аэродромов Румынии и других приграничных стран "для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт".
Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией. Премьер Великобритании Борис Джонсон говорил, что установить бесполетную зону над Украиной невозможно, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Глава МИД Украины заявил о неуверенности НАТО
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКанадаДжастин ТрюдоНАТОУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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