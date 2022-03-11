https://ria.ru/20220311/ukraina-1777619228.html

НАТО не сможет помочь Украине с закрытием неба, заявил Трюдо

НАТО не сможет помочь Украине с закрытием неба, заявил Трюдо - РИА Новости, 11.03.2022

НАТО не сможет помочь Украине с закрытием неба, заявил Трюдо

НАТО не сможет ввести бесполетную зону на территории Украины, несмотря на просьбу Владимира Зеленского, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:29

2022-03-11T11:29

2022-03-11T11:29

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в мире

канада

джастин трюдо

нато

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владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. НАТО не сможет ввести бесполетную зону на территории Украины, несмотря на просьбу Владимира Зеленского, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.Глава канадского правительства сообщил, что Зеленский во время телефонного разговора в четверг обратился к нему с прямой просьбой о закрытии неба на Украине. Он заявил, что не сможет выполнить эту просьбу в силу опасений НАТО об обострении ситуации, хотя лидер Украины просил об этом на протяжении "многих дней"."Это (отказ) разбивает сердце. Быть вынужденным сказать, что мы можем сделать так много вещей для поддержки, но риск эскалации, риск распространения... втягивания НАТО в прямой конфликт, если мы отправим самолеты НАТО на Украину, чтобы они сбивали российскую авиацию. Мы можем сделать ужасно много и делаем все возможное. Но на это пойти не можем", - сказал Трюдо в интервью CTV News.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. По его словам, это касается "любой страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что использование аэродромов Румынии и других приграничных стран "для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт".Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией. Премьер Великобритании Борис Джонсон говорил, что установить бесполетную зону над Украиной невозможно, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/neytralitet-1777452482.html

https://ria.ru/20220307/kuleba-1777078160.html

https://ria.ru/20220305/zona-1776767553.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, канада, джастин трюдо, нато, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр