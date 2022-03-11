https://ria.ru/20220311/twitter-1777591749.html

Twitter ограничит распространение нескольких государственных СМИ Белоруссии

Twitter ограничит распространение нескольких государственных СМИ Белоруссии - РИА Новости, 11.03.2022

Twitter ограничит распространение нескольких государственных СМИ Белоруссии

Twitter Inc ограничит распространение ряда государственных СМИ Белоруссии, сообщил представитель компании Йоэль Рот. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T08:41

2022-03-11T08:41

2022-03-11T08:48

в мире

twitter

белоруссия

технологии

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594056954_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_87ff3bcf3fa49716bd21a23f2c12caea.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Twitter Inc ограничит распространение ряда государственных СМИ Белоруссии, сообщил представитель компании Йоэль Рот."Мы добавляем ярлыки к учетным записям и твитам, содержащим ссылки на государственные СМИ Белоруссии", - написал в своем аккаунте Рот, возглавляющий в Twitter отдел по вопросам профессиональной этики.В начале марта ярлыком "аффилированные с российским правительством" были помечены в Twitter ряд российских СМИ. В четверг Рот объявил об эффективности этих мер. По его словам, количество показов твитов с "российскими ярлыками" понизилось на 30%.Новые ограничения коснутся порядка 15 белорусских СМИ, в том числе агентство Белта, передает агентство Рейтер со ссылкой на беседу Рота с американскими журналистами.

https://ria.ru/20220311/voyna-1777584053.html

https://ria.ru/20220310/posolstvo-1777565900.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, twitter, белоруссия, технологии, санкции в отношении россии