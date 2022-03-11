https://ria.ru/20220311/twitter-1777591749.html
Twitter ограничит распространение нескольких государственных СМИ Белоруссии
Twitter ограничит распространение нескольких государственных СМИ Белоруссии - РИА Новости, 11.03.2022
Twitter ограничит распространение нескольких государственных СМИ Белоруссии
Twitter Inc ограничит распространение ряда государственных СМИ Белоруссии, сообщил представитель компании Йоэль Рот. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T08:41
2022-03-11T08:41
2022-03-11T08:48
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белоруссия
технологии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Twitter Inc ограничит распространение ряда государственных СМИ Белоруссии, сообщил представитель компании Йоэль Рот."Мы добавляем ярлыки к учетным записям и твитам, содержащим ссылки на государственные СМИ Белоруссии", - написал в своем аккаунте Рот, возглавляющий в Twitter отдел по вопросам профессиональной этики.В начале марта ярлыком "аффилированные с российским правительством" были помечены в Twitter ряд российских СМИ. В четверг Рот объявил об эффективности этих мер. По его словам, количество показов твитов с "российскими ярлыками" понизилось на 30%.Новые ограничения коснутся порядка 15 белорусских СМИ, в том числе агентство Белта, передает агентство Рейтер со ссылкой на беседу Рота с американскими журналистами.
https://ria.ru/20220311/voyna-1777584053.html
https://ria.ru/20220310/posolstvo-1777565900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, twitter, белоруссия, технологии, санкции в отношении россии
08:41 11.03.2022 (обновлено: 08:48 11.03.2022)
Twitter ограничит распространение нескольких государственных СМИ Белоруссии
Twitter ограничит распространение нескольких государственных белорусских СМИ