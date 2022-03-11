Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/tsar-1777683572.html
Добровольцы из ЦАР заявили о готовности участвовать в операции на Украине
Добровольцы из ЦАР заявили о готовности участвовать в операции на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Добровольцы из ЦАР заявили о готовности участвовать в операции на Украине
Бойцы вооруженных формирований ЦАР опубликовали в интернете видеообращение, заявив о готовности принять участие в спецоперации России на Украине в качестве... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:41
2022-03-11T15:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
цар
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152181/90/1521819083_0:38:961:578_1920x0_80_0_0_5231f77e494555892e3ee7ca9b08768d.jpg
БЕЙРУТ, 11 мар - РИА Новости. Бойцы вооруженных формирований ЦАР опубликовали в интернете видеообращение, заявив о готовности принять участие в спецоперации России на Украине в качестве добровольцев в борьбе против радикалов.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, наибольшее число заявок поступило из стран Ближнего Востока - свыше 16 тысяч. В свою очередь президент РФ Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине. Также Путин отметил, что западные спонсоры не скрывают факта сбора со всего мира наемников на Украину, пренебрегая при этом нормами международного права."Мы - центральноафриканские силы, африканские национальные силы, Центральноафриканская Республика, Центральноафриканская национальная армия. Мы готовы помочь нашим братьям русским. Русские - наши партнеры. Даже если мир говорит, что они могут бороться с Россией, мы, партнеры России, готовы помочь России бороться в Украине. Мы готовы, если Россия попросит нас и скажет идти на Украину, мы пойдем со всей решимостью. Мы будем помогать русским бороться против стран НАТО, которые не смогут нас запугать. Мы готовы воевать, потому что Россия помогла нам воевать в нашей стране, и мы победили. Мы поможем России лучше воевать в Украине", - говорит мужчина в военной форме в окружении группы вооруженных людей.В еще одном видео, где также запечатлена вооружения группа граждан, мужчина на французском говорит, обращаясь к "российским братьям": "Мы знаем, что происходит в Украине. Российские солдаты проводят военную операцию, чтобы навести мир и порядок. Мы, африканские солдаты, готовы идти на сторону наших русских братьев, чтобы поддержать их. Русские братья, держитесь! Мы, африканцы, скоро придем", - говорит он.В четверг подобные видео с похожими посланиями обращения были опубликованы в социальных сетях от имени добровольцев из Конго и Камеруна.Киевские власти после начала спецоперации вооруженных сил России по денацификации и демилитаризации Украины объявили о создании иностранного легиона и безвизовом въезде для желающих стать наемниками.Позже американское издание Vice опубликовало интервью с бывшим британским военным, специалистом по ПВО, и показало видео его прохода через КПП погранслужбы на западе Украины. Ряд иностранцев, в том числе граждан США, интересуются способами попасть на Украину для участия в боях на стороне украинских войск, добавляло Vice.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/donbass-1777624152.html
https://ria.ru/20220305/dobrovoltsy-1776795822.html
https://ria.ru/20220223/priznanie-1774484886.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
цар
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152181/90/1521819083_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_2d964ed7c52dba4d3a19e0a053f82f69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цар, украина, россия, ситуация в днр и лнр
15:41 11.03.2022
 
Добровольцы из ЦАР заявили о готовности участвовать в операции на Украине

Добровольцы из ЦАР заявили о готовности участвовать в военной операции на Украине

© Фото : Présidence CentrafriqueВоеннослужащие центральноафриканской армии
Военнослужащие центральноафриканской армии - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Фото : Présidence Centrafrique
Военнослужащие центральноафриканской армии
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 11 мар - РИА Новости. Бойцы вооруженных формирований ЦАР опубликовали в интернете видеообращение, заявив о готовности принять участие в спецоперации России на Украине в качестве добровольцев в борьбе против радикалов.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, наибольшее число заявок поступило из стран Ближнего Востока - свыше 16 тысяч. В свою очередь президент РФ Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине. Также Путин отметил, что западные спонсоры не скрывают факта сбора со всего мира наемников на Украину, пренебрегая при этом нормами международного права.
Площадь Ленина в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Шойгу заявил о добровольцах с Ближнего Востока, желающих поехать в Донбасс
"Мы - центральноафриканские силы, африканские национальные силы, Центральноафриканская Республика, Центральноафриканская национальная армия. Мы готовы помочь нашим братьям русским. Русские - наши партнеры. Даже если мир говорит, что они могут бороться с Россией, мы, партнеры России, готовы помочь России бороться в Украине. Мы готовы, если Россия попросит нас и скажет идти на Украину, мы пойдем со всей решимостью. Мы будем помогать русским бороться против стран НАТО, которые не смогут нас запугать. Мы готовы воевать, потому что Россия помогла нам воевать в нашей стране, и мы победили. Мы поможем России лучше воевать в Украине", - говорит мужчина в военной форме в окружении группы вооруженных людей.
В еще одном видео, где также запечатлена вооружения группа граждан, мужчина на французском говорит, обращаясь к "российским братьям": "Мы знаем, что происходит в Украине. Российские солдаты проводят военную операцию, чтобы навести мир и порядок. Мы, африканские солдаты, готовы идти на сторону наших русских братьев, чтобы поддержать их. Русские братья, держитесь! Мы, африканцы, скоро придем", - говорит он.
В четверг подобные видео с похожими посланиями обращения были опубликованы в социальных сетях от имени добровольцев из Конго и Камеруна.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 17:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров заявил о тысячах чеченцев, готовых пополнить ряды добровольцев
Киевские власти после начала спецоперации вооруженных сил России по денацификации и демилитаризации Украины объявили о создании иностранного легиона и безвизовом въезде для желающих стать наемниками.
Позже американское издание Vice опубликовало интервью с бывшим британским военным, специалистом по ПВО, и показало видео его прохода через КПП погранслужбы на западе Украины. Ряд иностранцев, в том числе граждан США, интересуются способами попасть на Украину для участия в боях на стороне украинских войск, добавляло Vice.
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 03:42
Признание ДНР и ЛНР позволит предотвратить насилие, заявил президент ЦАР
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЦАРУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала