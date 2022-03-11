https://ria.ru/20220311/tsar-1777683572.html

Добровольцы из ЦАР заявили о готовности участвовать в операции на Украине

Добровольцы из ЦАР заявили о готовности участвовать в операции на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

Добровольцы из ЦАР заявили о готовности участвовать в операции на Украине

Бойцы вооруженных формирований ЦАР опубликовали в интернете видеообращение, заявив о готовности принять участие в спецоперации России на Украине в качестве... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:41

2022-03-11T15:41

2022-03-11T15:41

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БЕЙРУТ, 11 мар - РИА Новости. Бойцы вооруженных формирований ЦАР опубликовали в интернете видеообращение, заявив о готовности принять участие в спецоперации России на Украине в качестве добровольцев в борьбе против радикалов.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, наибольшее число заявок поступило из стран Ближнего Востока - свыше 16 тысяч. В свою очередь президент РФ Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине. Также Путин отметил, что западные спонсоры не скрывают факта сбора со всего мира наемников на Украину, пренебрегая при этом нормами международного права."Мы - центральноафриканские силы, африканские национальные силы, Центральноафриканская Республика, Центральноафриканская национальная армия. Мы готовы помочь нашим братьям русским. Русские - наши партнеры. Даже если мир говорит, что они могут бороться с Россией, мы, партнеры России, готовы помочь России бороться в Украине. Мы готовы, если Россия попросит нас и скажет идти на Украину, мы пойдем со всей решимостью. Мы будем помогать русским бороться против стран НАТО, которые не смогут нас запугать. Мы готовы воевать, потому что Россия помогла нам воевать в нашей стране, и мы победили. Мы поможем России лучше воевать в Украине", - говорит мужчина в военной форме в окружении группы вооруженных людей.В еще одном видео, где также запечатлена вооружения группа граждан, мужчина на французском говорит, обращаясь к "российским братьям": "Мы знаем, что происходит в Украине. Российские солдаты проводят военную операцию, чтобы навести мир и порядок. Мы, африканские солдаты, готовы идти на сторону наших русских братьев, чтобы поддержать их. Русские братья, держитесь! Мы, африканцы, скоро придем", - говорит он.В четверг подобные видео с похожими посланиями обращения были опубликованы в социальных сетях от имени добровольцев из Конго и Камеруна.Киевские власти после начала спецоперации вооруженных сил России по денацификации и демилитаризации Украины объявили о создании иностранного легиона и безвизовом въезде для желающих стать наемниками.Позже американское издание Vice опубликовало интервью с бывшим британским военным, специалистом по ПВО, и показало видео его прохода через КПП погранслужбы на западе Украины. Ряд иностранцев, в том числе граждан США, интересуются способами попасть на Украину для участия в боях на стороне украинских войск, добавляло Vice.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/donbass-1777624152.html

https://ria.ru/20220305/dobrovoltsy-1776795822.html

https://ria.ru/20220223/priznanie-1774484886.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, цар, украина, россия, ситуация в днр и лнр