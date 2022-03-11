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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/trofei-1777616948.html
Путин одобрил идею Шойгу передать ДНР и ЛНР трофейные оружие и технику
Путин одобрил идею Шойгу передать ДНР и ЛНР трофейные оружие и технику - РИА Новости, 11.03.2022
Путин одобрил идею Шойгу передать ДНР и ЛНР трофейные оружие и технику
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил президенту РФ Владимиру Путину передать Вооруженным силам ДНР и ЛНР захваченные у украинских военных трофейные... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:20
2022-03-11T11:35
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
сергей шойгу
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил президенту РФ Владимиру Путину передать Вооруженным силам ДНР и ЛНР захваченные у украинских военных трофейные переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты, а также танки и стрелковое оружие. Президент согласился с идеей."У нас скопилось большое количество оружия, украинского оружия: это танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Помимо этого много комплексов Javelin и Stinger. Предлагается это передать Луганской и Донецкой республикам... чтобы они могли эффективно осуществлять оборону", - сказал Шойгу на заседании Совбеза РФ."Что касается поставки вооружения, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи его в воинские подразделения Луганской и Донецкой народной республики. Пожалуйста, делайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моем уровне, пожалуйста, я готов", - ответил Путин.
https://ria.ru/20220305/kherson-1776814294.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, сергей шойгу, владимир путин
11:20 11.03.2022 (обновлено: 11:35 11.03.2022)
 
Путин одобрил идею Шойгу передать ДНР и ЛНР трофейные оружие и технику

Министр обороны Шойгу предложил Путину передать ДНР и ЛНР трофейные оружие и технику

© РИА Новости / Валерий МельниковБрошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря "Юный ленинец"
Брошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря Юный ленинец - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Брошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря "Юный ленинец"
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил президенту РФ Владимиру Путину передать Вооруженным силам ДНР и ЛНР захваченные у украинских военных трофейные переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты, а также танки и стрелковое оружие. Президент согласился с идеей.
"У нас скопилось большое количество оружия, украинского оружия: это танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Помимо этого много комплексов Javelin и Stinger. Предлагается это передать Луганской и Донецкой республикам... чтобы они могли эффективно осуществлять оборону", - сказал Шойгу на заседании Совбеза РФ.
"Что касается поставки вооружения, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи его в воинские подразделения Луганской и Донецкой народной республики. Пожалуйста, делайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моем уровне, пожалуйста, я готов", - ответил Путин.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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