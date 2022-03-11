https://ria.ru/20220311/trofei-1777616948.html

Путин одобрил идею Шойгу передать ДНР и ЛНР трофейные оружие и технику

Путин одобрил идею Шойгу передать ДНР и ЛНР трофейные оружие и технику - РИА Новости, 11.03.2022

Путин одобрил идею Шойгу передать ДНР и ЛНР трофейные оружие и технику

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил президенту РФ Владимиру Путину передать Вооруженным силам ДНР и ЛНР захваченные у украинских военных трофейные... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:20

2022-03-11T11:20

2022-03-11T11:35

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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луганская народная республика

украина

сергей шойгу

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил президенту РФ Владимиру Путину передать Вооруженным силам ДНР и ЛНР захваченные у украинских военных трофейные переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты, а также танки и стрелковое оружие. Президент согласился с идеей."У нас скопилось большое количество оружия, украинского оружия: это танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Помимо этого много комплексов Javelin и Stinger. Предлагается это передать Луганской и Донецкой республикам... чтобы они могли эффективно осуществлять оборону", - сказал Шойгу на заседании Совбеза РФ."Что касается поставки вооружения, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи его в воинские подразделения Луганской и Донецкой народной республики. Пожалуйста, делайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моем уровне, пожалуйста, я готов", - ответил Путин.

https://ria.ru/20220305/kherson-1776814294.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, сергей шойгу, владимир путин