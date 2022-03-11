https://ria.ru/20220311/tailand-1777615010.html

Эксперты рассказали о главной проблеме российских туристов в Таиланде

Эксперты рассказали о главной проблеме российских туристов в Таиланде - РИА Новости, 11.03.2022

Эксперты рассказали о главной проблеме российских туристов в Таиланде

Главной проблемой для российских отдыхающих, которые застряли в Таиланде из-за временного прекращения авиасообщения, стало отсутствие вывозных рейсов,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:49

2022-03-11T15:49

2022-03-11T15:49

туризм

туризм

пхукет (остров)

россия

таиланд

уральские авиалинии

s7 airlines

аэрофлот

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БАНГКОК, 11 фев — РИА Новости. Главной проблемой для российских отдыхающих, которые застряли в Таиланде из-за временного прекращения авиасообщения, стало отсутствие вывозных рейсов, рассказала РИА Новости Татьяна Ким, координатор общественного кризисного центра помощи туристам, созданного проживающими там соотечественниками."Первоочередная проблема — это вывоз в Россию застрявших путешественников, и пока она не решается. Только авиакомпания S7 объявила о том, что вывезет клиентов из стран, в которые они прилетели ее рейсами, но конкретных дат пока нет. "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" пока ничего не объявляли", — отметила она.Если эта проблема не будет решаться быстро, в ближайшие дни количество обращений в кризисный центр возрастет, потому что у туристов заканчиваются деньги, говорит собеседница. Пластиковые карты перестают работать, у многих завершается оплаченный период проживания в гостиницах, а некоторым через несколько дней будет нечего есть, добавляет она.По словам координатора, только 10 марта в кризисный центр из всех турзон Таиланда поступило более 80 обращений.Большинство просьб связаны с размещением и питанием на ближайшие дни, говорит координатор, которая является одновременно членом правления Союза российских соотечественников в Таиланде."Вывозные рейсы — это не то, что волонтеры в состоянии организовать самостоятельно. Мы можем только информировать посольство России о числе туристов, помогать им, регистрироваться на портале госуслуг", — сказала она. Ее коллеги договариваются о бесплатном питании, размещении нуждающихся. Помогает и Русская православная церковь в Таиланде.

https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777505365.html

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html

пхукет (остров)

россия

таиланд

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, пхукет (остров), россия, таиланд, уральские авиалинии, s7 airlines, аэрофлот, санкции в отношении россии, новости - туризм