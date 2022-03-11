https://ria.ru/20220311/syre-1777326831.html

"Скорее всего, разорятся". Чем грозит Западу отказ от российского сырья

"Скорее всего, разорятся". Чем грозит Западу отказ от российского сырья - РИА Новости, 11.03.2022

"Скорее всего, разорятся". Чем грозит Западу отказ от российского сырья

Страны Запада серьезно зависят от российских нефти и газа, руды, металлов, минеральных удобрений. Заместить эти ресурсы непросто, некоторые — невозможно. Что... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T08:00

2022-03-11T08:00

2022-03-11T08:00

наука

земля - риа наука

экономика

полезные ископаемые

природные ресурсы

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777307778_0:261:3072:1989_1920x0_80_0_0_675de1dcd95e3fc42cc44617f030abb0.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Страны Запада серьезно зависят от российских нефти и газа, руды, металлов, минеральных удобрений. Заместить эти ресурсы непросто, некоторые — невозможно. Что ждет глобальный сырьевой рынок — в материале РИА Новости.Российский "эксклюзив"Россия — одно из самых богатых сырьем государств. Первое место в мире по добыче и экспорту природного газа, второе по экспорту нефти. Многие эксперты считают: если Москва ответит Западу такими же беспрецедентными санкциями и прекратит экспорт энергоносителей, это обернется мировым кризисом.Помимо нефти и газа, в России добывают уголь, железную руду, апатиты, калийные соли, фосфориты, алмазы, медь, золото, никель и платиноиды, выплавляют алюминий, титан и хром. Все это — важные статьи экспорта. Россия — крупнейший в мире производитель алмазов, второй — кобальта, ванадия и платины, третий — золота, никеля и серы, четвертый — серебра и фосфатов, пятый — железной руды. "Русал" — лидер среди компаний, выплавляющих алюминий, "Норильский никель" выпускает больше всего в мире никеля и палладия, а "ВСМПО-Ависма" — титана."Прекращение экспорта металлов из России сулит миру большие проблемы, — говорит промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов. — Например, санкции против "Русала" приведут к дефициту алюминия в США и Евросоюзе и взвинчиванию цен. Замена же российского "крылатого металла" китайским для американских и европейских производителей подобна смерти, ведь они столько лет пытались выбить продукцию из КНР со своих рынков. Еще серьезнее ситуация с никелем, кобальтом, платиной и палладием. Санкции против "Норильского никеля" вызовут настоящий шок — ему попросту нет достойной замены. Бразильская Vale не сумеет удовлетворить глобальный спрос на никель, а японская Sumitomo — выполнить все заказы на кобальт. Про платину и палладий я даже не говорю. В итоге в США и Европе обрушатся выплавка нержавеющей стали, производство автомобилей и нефтепродуктов".Однако не все специалисты так категоричны."В случае отказа от поставок российской продукции болезненной для западного рынка будет только ситуация с палладием, титановым прокатом и электролитическим хромом, — считает эксперт по минерально-сырьевым ресурсам и металлургии, доктор технических наук Игорь Петров. — По этим продуктам Россия занимает 25-35 процентов мирового рынка, и заменить их в краткосрочной перспективе крайне сложно".Палладий Россия поставляет в США, Японию, Германию и другие промышленно развитые страны. Его используют как катализатор при крекинге нефти и органическом синтезе, а также в электронике. Главные потребители российского титанового проката — Boeing, Airbus, Safran SA, Rolls-Royce и другие лидеры в области авиа- и двигателестроения. Электролитический хром мы экспортируем в США и Германию, где на его основе производят суперсплавы."По другим цветным металлам на долю России приходится пять-десять процентов мирового рынка, и здесь ситуация для западных компаний не критичная, — продолжает эксперт. — Сокращение их экспорта больше ударит по нам, возникнет необходимость переориентации поставок алюминия, никеля, меди с внешнего рынка на внутренний, а он не такой большой. Соответственно, будет сокращение производства, возможно закрытие предприятий".Канада и США сами выпускают алюминий, а место России в импорте этого металла в другие государства легко займет Китай. Крупные месторождения никеля есть в Канаде, а наибольшими запасами обладает Индонезия. По меди мы лишь шестые в мире. Лидирует с большим отрывом Чили: на долю этого государства приходится более 35 процентов мирового рынка, и нарастить производство не представляет труда."Аналогичная картина — с отдельными видами сырья для металлургии, которые Россия традиционно экспортирует в Европу. Например, вольфрамовый концентрат сможет поставлять Боливия. А нам придется заняться вопросом создания мощностей для его переработки внутри страны", — отмечает Петров.Эксперты единодушны в том, что Европа не сможет обойтись без минеральных удобрений, основную часть которых на европейский рынок ввозят Россия и Белоруссия. Для их производства необходим природный газ, и при нынешней его цене, скорее всего, разорятся даже те немногие предприятия, которые работали в Европе."Оставшиеся на плаву не сумеют закрыть потребление, возможности же Евросоюза купить минеральные удобрения в США, Канаде, Северной Африке и на Ближнем Востоке серьезно ограничены. Максимум, что удастся сделать, — увеличить импорт хлористого калия и фосфоритов, и то с большим трудом, — считает Леонид Хазанов. — Как следствие, рухнет урожайность сельскохозяйственных культур, что приведет к нехватке продовольствия и большому витку инфляции. Российские же производители перенаправят потоки в Китай, Индию и Латинскую Америку, где не откажутся купить высвободившиеся объемы"."США приобретают в России фосфорные удобрения. Вряд ли они смогут заменить их собственной продукцией, качество которой значительно хуже", — продолжает эксперт.Дело в том, что в России фосфорные удобрения производят из апатитов, а в США — из фосфоритов. Переключение на фосфоритовые удобрения неизбежно отразится на качестве сельхозпродукции и ударит по американским фермерам.Весьма чувствительным будет для США и прекращение поставок российского урана. На сегодняшний день около половины для американских АЭС поступает из России, Казахстана и Узбекистана. В США нет собственного производства по переработке урана. Поэтому Белый дом исключил его из списка энергетического сырья, попадающего под запрет на импорт из России.Роль УкраиныНесмотря на то что Россия — сырьевая держава, по некоторым видам ресурсов, прежде всего металлам, мы испытываем дефицит, который восполняем в основном за счет импорта из стран, которые не присоединились или частично присоединились к санкциям. Исключение — Украина. Здесь ситуация пока не очень ясна, но, скорее всего, полагают эксперты, при любом раскладе поставки продолжатся, как это было в самые тяжелые периоды отношений.Украина традиционно экспортирует титансодержащие и цирконовые концентраты. Их доля в обеспечении российских металлургических предприятий в 2020-м составила соответственно 80 и 50 процентов."Надежда на недавно запущенный в Сибири Туганский ГОК есть, однако всегда надо учитывать довольно долгий процесс адаптации к продукции нового поставщика. Также может возникнуть проблема с рутиловым концентратом, используемым для производства сварочных электродов", — отмечает Игорь Петров.Украинские предприятия связаны с российскими и в многосторонних цепочках поставок. Например, продукция Николаевского глиноземного завода поступает на алюминиевые заводы "Русала" в России, а выпускаемый ими металл продают в США. На "ВСМПО-Ависма" с Украины приходит ильменитовый концентрат, где из него производят сначала титановую губку, а затем и прокат, главные потребители которого — авиастроительные компании США и Европы.Примерно 20 процентов всех мировых разведанных запасов титановых руд — на Украине. Помимо России, она поставляет этот металл в Китай и Турцию. В 2020-м Украина была пятым по величине экспортером железной руды в мире. Она на втором месте в мире по добыче галлия, на пятом — германия, на шестом — титана, на восьмом — марганца.По неону Украина вообще первая в мире — обеспечивает примерно половину мирового спроса. Нарушение поставок может вызвать серьезные сбои в работе компаний, выпускающих электронику и компьютерную технику — этот газ необходим для микрочипов. Кроме того, им наполняют газоразрядные лампы, фотоэлементы, выпрямители и прочие радиотехнические изделия, а жидкий неон используют в криогенных установках. Производства по получению неона высокой чистоты из воздушной смеси работают в Одессе и Мариуполе. В России есть собственное предприятие.Риск разрыва международных связейРоссия экспортирует на Запад в основном сырьевую продукцию низких переделов — концентраты и первичные металлы, а получает обратно высокотехнологичную. Например, металлические порошки для 3D-печати и плазменного напыления, весьма востребованные в отечественном двигателестроении, или игольчатый кокс для производства высококачественных электродов, без которого невозможен выпуск электростали.Отдельный вопрос — кооперация наших предприятий с европейскими и американскими. Например, выпускаемые в России карбонаты редкоземельных металлов поставляют в Эстонию, где есть предприятие по их разделению. Значительная часть готовой продукции идет в США. Для них это один из немногих источников редких земель не китайского происхождения."Разрыв таких связей неизбежно приведет к негативным последствиям для всех участников. В случае отказа Эстонии придется создавать серьезные производственные мощности в России или же возить карбонаты в Китай", — объясняет Петров.Еще один пример — нержавеющая сталь, которую Москва покупает в Европе."Российские потребители могут отказаться от импорта европейской стали, но производители там попросту не найдут для нее сбыта: потребление в Старом Свете достигло потолка, а глобальный рынок перенасыщен китайской продукцией", — говорит Хазанов.Однако в первую очередь Запад, конечно, обеспокоен поставками нефти и газа из России. Москва пока выполняет все международные обязательства, но если она введет ответные санкции, касающиеся экспорта энергоносителей, то последствия для мировой экономики будут очень серьезными.

https://ria.ru/20220303/postavki-1776235132.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220309/sanktsii-1777209950.html

https://ria.ru/20220209/donbass-1771941492.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

земля - риа наука, экономика, полезные ископаемые, природные ресурсы, санкции в отношении россии