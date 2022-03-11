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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/svyaz-1777770490.html
Пентагон заявил, что канал связи с Минобороны функционирует
Пентагон заявил, что канал связи с Минобороны функционирует - РИА Новости, 11.03.2022
Пентагон заявил, что канал связи с Минобороны функционирует
Канал связи между Пентагоном и Минобороны РФ для предотвращения случайных конфликтов функционирует, но в контексте Украины не использовался, заявил... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T22:28
2022-03-11T22:33
обострение ситуации в днр и лнр
йенс столтенберг
сша
россия
украина
министерство обороны сша
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Канал связи между Пентагоном и Минобороны РФ для предотвращения случайных конфликтов функционирует, но в контексте Украины не использовался, заявил представитель оборонного ведомства США Джон Кирби."Что касается деконфликтной линии, не могу сообщить ничего конкретного, другими словами, ничего по содержанию не требовалось, но мы тестируем ее один или два раза в день, и до настоящего времени, за исключением пары случаев, русские отвечали. Поэтому мы знаем, что они знают наши сигналы, и они отвечают на них. Мы знаем, она (линия) работает", - сказал Кирби на брифинге. "Мы знаем, что они (российская сторона – ред.) знают, как использовать систему", - добавил Кирби.Ранее представитель оборонного ведомства США говорил РИА Новости, что Пентагон на фоне боевых действий на Украине с 1 марта установил с министерством обороны России канал связи для предотвращения военных инцидентов. По его словам, США по-прежнему сохраняют с РФ ряд каналов коммуникации "для обсуждения важнейших вопросов в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации". Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока отмечал, что НАТО нацелена на сохранение каналов связи с РФ, чтобы избежать конфликтных ситуаций.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777765692.html
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йенс столтенберг, сша, россия, украина, министерство обороны сша, нато, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:28 11.03.2022 (обновлено: 22:33 11.03.2022)
 
Пентагон заявил, что канал связи с Минобороны функционирует

Пентагон: канал связи с Минобороны для предотвращения случайных конфликтов функционирует

© AP Photo / Alex BrandonОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Канал связи между Пентагоном и Минобороны РФ для предотвращения случайных конфликтов функционирует, но в контексте Украины не использовался, заявил представитель оборонного ведомства США Джон Кирби.
"Что касается деконфликтной линии, не могу сообщить ничего конкретного, другими словами, ничего по содержанию не требовалось, но мы тестируем ее один или два раза в день, и до настоящего времени, за исключением пары случаев, русские отвечали. Поэтому мы знаем, что они знают наши сигналы, и они отвечают на них. Мы знаем, она (линия) работает", - сказал Кирби на брифинге.
"Мы знаем, что они (российская сторона – ред.) знают, как использовать систему", - добавил Кирби.
Ранее представитель оборонного ведомства США говорил РИА Новости, что Пентагон на фоне боевых действий на Украине с 1 марта установил с министерством обороны России канал связи для предотвращения военных инцидентов. По его словам, США по-прежнему сохраняют с РФ ряд каналов коммуникации "для обсуждения важнейших вопросов в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации". Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока отмечал, что НАТО нацелена на сохранение каналов связи с РФ, чтобы избежать конфликтных ситуаций.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЙенс СтолтенбергСШАРоссияУкраинаМинистерство обороны СШАНАТОВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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