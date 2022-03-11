https://ria.ru/20220311/ssha-1777573660.html

США считают, что КНДР провела испытания новой межконтинентальной ракеты

США считают, что КНДР провела испытания новой межконтинентальной ракеты - РИА Новости, 11.03.2022

США считают, что КНДР провела испытания новой межконтинентальной ракеты

США пришли к выводу, что Северная Корея провела в феврале и марте испытания "сравнительно новой" межконтинентальной баллистической ракеты, и считают это... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T00:04

2022-03-11T00:04

2022-03-11T00:55

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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США пришли к выводу, что Северная Корея провела в феврале и марте испытания "сравнительно новой" межконтинентальной баллистической ракеты, и считают это "серьезной эскалацией", сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.По его словам, в ходе пусков, которые были зафиксированы 26 февраля и 4 марта, вероятно, проверялась работа отдельных компонентов новой системы и не были продемонстрированы ее возможности в комплексе, включая дальность."В отличие от трех испытаний северокорейских МБР в 2017 года, пуски в этот раз не демонстрировали дальности и прочих характеристик МБР. Они, вероятно, были предназначены для проверки элементов новой системы", — добавил он.В США, по словам представителя администрации, ожидают, что Северная Корея в будущем может провести испытания ракеты на полную дальность. Он добавил, что США осуждают состоявшиеся пуски, считая их нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и фактором дестабилизации региональной ситуации.Ранее в российском МИД РИА Новости заявили, что Москва понимает позицию Пхеньяна в связи с участившимися ракетными пусками: после того, как Северная Корея более полутора лет воздерживалась от них, "взамен" она получила от США нежелание обсуждать смягчение санкций и усиление военного сотрудничества Вашингтона с Сеулом. По словам директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева, "американцы от своих планов не отказались".

https://ria.ru/20220310/kndr-1777455217.html

https://ria.ru/20220311/ogranicheniya-1777573877.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, сша, оон, кндр (северная корея), пхеньян, москва, вашингтон