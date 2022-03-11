Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/ssha-1777573660.html
США считают, что КНДР провела испытания новой межконтинентальной ракеты
США считают, что КНДР провела испытания новой межконтинентальной ракеты - РИА Новости, 11.03.2022
США считают, что КНДР провела испытания новой межконтинентальной ракеты
США пришли к выводу, что Северная Корея провела в феврале и марте испытания "сравнительно новой" межконтинентальной баллистической ракеты, и считают это... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T00:04
2022-03-11T00:55
в мире
сша
оон
кндр (северная корея)
пхеньян
москва
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США пришли к выводу, что Северная Корея провела в феврале и марте испытания "сравнительно новой" межконтинентальной баллистической ракеты, и считают это "серьезной эскалацией", сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.По его словам, в ходе пусков, которые были зафиксированы 26 февраля и 4 марта, вероятно, проверялась работа отдельных компонентов новой системы и не были продемонстрированы ее возможности в комплексе, включая дальность."В отличие от трех испытаний северокорейских МБР в 2017 года, пуски в этот раз не демонстрировали дальности и прочих характеристик МБР. Они, вероятно, были предназначены для проверки элементов новой системы", — добавил он.В США, по словам представителя администрации, ожидают, что Северная Корея в будущем может провести испытания ракеты на полную дальность. Он добавил, что США осуждают состоявшиеся пуски, считая их нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и фактором дестабилизации региональной ситуации.Ранее в российском МИД РИА Новости заявили, что Москва понимает позицию Пхеньяна в связи с участившимися ракетными пусками: после того, как Северная Корея более полутора лет воздерживалась от них, "взамен" она получила от США нежелание обсуждать смягчение санкций и усиление военного сотрудничества Вашингтона с Сеулом. По словам директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева, "американцы от своих планов не отказались".
https://ria.ru/20220310/kndr-1777455217.html
https://ria.ru/20220311/ogranicheniya-1777573877.html
сша
кндр (северная корея)
пхеньян
москва
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Брыкин
Никита Брыкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_372:0:5388:3762_1920x0_80_0_0_88f1e4dafe4e36f1d732bfc11c29ee80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оон, кндр (северная корея), пхеньян, москва, вашингтон
00:04 11.03.2022 (обновлено: 00:55 11.03.2022)
 
США считают, что КНДР провела испытания новой межконтинентальной ракеты

Белый дом: США считают, что КНДР провела испытания новой межконтинентальной ракеты

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США пришли к выводу, что Северная Корея провела в феврале и марте испытания "сравнительно новой" межконтинентальной баллистической ракеты, и считают это "серьезной эскалацией", сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
По его словам, в ходе пусков, которые были зафиксированы 26 февраля и 4 марта, вероятно, проверялась работа отдельных компонентов новой системы и не были продемонстрированы ее возможности в комплексе, включая дальность.
"После тщательного анализа власти США пришли к заключению, что в двух ракетных испытаниях, проведенных КНДР 26 февраля и 4 марта этого года, была задействована сравнительно новая интерконтинентальная баллистическая ракетная система... Это серьезная эскалация со стороны КНДР", — сказал чиновник.
"В отличие от трех испытаний северокорейских МБР в 2017 года, пуски в этот раз не демонстрировали дальности и прочих характеристик МБР. Они, вероятно, были предназначены для проверки элементов новой системы", — добавил он.
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 13:22
КНДР разрабатывает сеть разведывательных спутников, сообщили СМИ
В США, по словам представителя администрации, ожидают, что Северная Корея в будущем может провести испытания ракеты на полную дальность. Он добавил, что США осуждают состоявшиеся пуски, считая их нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и фактором дестабилизации региональной ситуации.
Ранее в российском МИД РИА Новости заявили, что Москва понимает позицию Пхеньяна в связи с участившимися ракетными пусками: после того, как Северная Корея более полутора лет воздерживалась от них, "взамен" она получила от США нежелание обсуждать смягчение санкций и усиление военного сотрудничества Вашингтона с Сеулом. По словам директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева, "американцы от своих планов не отказались".
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
00:09
В Белом доме заявили о планах ввести новые ограничения против КНДР
 
В миреСШАООНКНДР (Северная Корея)ПхеньянМоскваВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала