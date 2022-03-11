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Профсоюз гостелевидения и радио Греции осудил запрет RT и Sputnik в ЕС

Профсоюз гостелевидения и радио Греции осудил запрет RT и Sputnik в ЕС - РИА Новости, 11.03.2022

Профсоюз гостелевидения и радио Греции осудил запрет RT и Sputnik в ЕС

Профсоюз работников греческого государственного телевидения и радио ERT заявил, что Евросоюз проводит политику маккартизма и запрещает RT и Sputnik, в Греции... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:43

2022-03-11T09:43

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АФИНЫ, 11 мар – РИА Новости. Профсоюз работников греческого государственного телевидения и радио ERT заявил, что Евросоюз проводит политику маккартизма и запрещает RT и Sputnik, в Греции подавляют свободу слова и свободу печати, а госканал необъективно освещает события на Украине."Много ударов сейчас наносят по свободе слова и свободе печати, по беспрепятственному доступу к плюралистической информации, единственному необходимому условию, защищающему объективность", - говорится в заявлении профсоюзной организации сотрудников греческого радио и телевидения "Всегреческая федерация ассоциаций греческого радио и телевидения" (POSPERT).Как отмечает POSPERT, такая ситуация в Греции складывается с 2010 года, когда во время финансового кризиса не позволяли публично на равных обсуждать кредитные соглашения и меморандумы с тройкой кредиторов."Это продолжилось и укрепилось в эпоху пандемии в находящихся на государственном питании частных СМИ, когда "эксперты" монополизировали информацию, придав легитимность неконституционно навязанным и сеющим разногласия правительственным мерам (борьбы с коронавирусом)", - говорится в заявлении."Сегодня, в связи с началом военных операций, происходит модернизированная, новая атака информационной гипермонополизации, завершившаяся евросоюзовским запретом в стиле маккартизма агентств RT и Sputnik, то есть любых средств информации, которые не нравятся и не соответствуют основной пропаганде. В "демократическом" ЕС, при полной свободе волеизъявления его членов, применяется своеобразный расистский авторитаризм, способный лишить граждан возможности самим решать, каков их выбор, самим судить, кто дезинформирует, когда и зачем использует пропаганда fake news", - считает профсоюз."Но даже в якобы беспрепятственном доступе, "плюралистическом и объективном общественном телевидении" факты говорят сами за себя", - заявляют сотрудники ERT.По их словам, сигнал ERT охватывает лишь от 70% до 75% территории Греции, что лишает греческий народ возможности получать непрерывно информацию от общественного телевидения."Отсутствие корреспондента ERT в России и слухи о том, что (руководители канала) хотели, чтобы журналист находился где-то в (афинском районе) Кипсели, предопределяют отсутствие объективности. Действительно, есть ли в России корреспондент или объективность все еще приносится в жертву трансатлантической и европейской политической целесообразности?" - говорится в документе.Профсоюз считает неправильным прекращение коротковолнового вещания греческого радио, отмечая, Би-би-си, "перед лицом катастрофических событий", быстро возобновляет вещание на "коротких волнах", вновь определив их роль и важность.POSPERT заявил, что итогом такой политики правительства стал крах той конституционной роли, которую призвано выполнять ERT."Сотрудники ERT хорошо знают, что такое цензура, они также знают, что такое нападение на работу, информацию, культуру, развлечения. Свежи воспоминания о нападении на демократию, когда был отключен ERT в июне 2013 года, и тем более осуждение безработицы наших коллег в СМИ, которых заставили замолчать в последние дни. POSPERT выступает против такой политики, открыто заявляя, что будет солидарен с сотрудниками и продолжит осуждать атаку на объективную информацию", - говорится в заявлении.В июне 2013 года общественное телевидение ERT было закрыто по решению правительства Антониса Самараса. Журналистов обвинили в расточительности и непрозрачной бюджетной политике. Журналисты считают, что закрытие канала было связано с его независимой позицией при освещении политики кабинета и называли происшедшее политической расправой. Профсоюзы журналистов утверждали, что решение о закрытии ERT нарушало европейские хартии о правах человека. Сотрудники гостелевидения два года вели теле- и радиовещание через интернет, не получая заработную плату.Греческое государственное радио и телевидение ERT возобновило работу ровно через два года после закрытия, в июне 2015 года.Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, говорил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.

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https://ria.ru/20220304/reddit-1776393838.html

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Ольга Маркова

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