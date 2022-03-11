https://ria.ru/20220311/sovfed-1777638111.html

Несколько сенаторов пришли на заседание комитета Совфеда со значками "Z"

Несколько сенаторов пришли на заседание комитета Совфеда со значками "Z" - РИА Новости, 11.03.2022

Несколько сенаторов пришли на заседание комитета Совфеда со значками "Z"

Ряд сенаторов в пятницу пришли на заседание комитета Совета Федерации по экономической политике со значками "Z" на пиджаках. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:49

2022-03-11T12:49

2022-03-11T12:49

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Ряд сенаторов в пятницу пришли на заседание комитета Совета Федерации по экономической политике со значками "Z" на пиджаках.Буква Z в соцсетях стала неофициальным символом поддержки российской спецоперации на Украине, так как "Z" - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в операции.Знак "Z" народные избранники разместили рядом с нагрудным знаком сенатора.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/sovfed-1777613856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, общество, совет федерации рф