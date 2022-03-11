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Несколько сенаторов пришли на заседание комитета Совфеда со значками "Z"
Несколько сенаторов пришли на заседание комитета Совфеда со значками "Z" - РИА Новости, 11.03.2022
Несколько сенаторов пришли на заседание комитета Совфеда со значками "Z"
Ряд сенаторов в пятницу пришли на заседание комитета Совета Федерации по экономической политике со значками "Z" на пиджаках. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:49
2022-03-11T12:49
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Ряд сенаторов в пятницу пришли на заседание комитета Совета Федерации по экономической политике со значками "Z" на пиджаках.Буква Z в соцсетях стала неофициальным символом поддержки российской спецоперации на Украине, так как "Z" - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в операции.Знак "Z" народные избранники разместили рядом с нагрудным знаком сенатора.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/sovfed-1777613856.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, общество, совет федерации рф
12:49 11.03.2022
 
Несколько сенаторов пришли на заседание комитета Совфеда со значками "Z"

Несколько сенаторов пришли на заседание комитета Совфеда со значками "Z" на пиджаках

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Ряд сенаторов в пятницу пришли на заседание комитета Совета Федерации по экономической политике со значками "Z" на пиджаках.
Буква Z в соцсетях стала неофициальным символом поддержки российской спецоперации на Украине, так как "Z" - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в операции.
Знак "Z" народные избранники разместили рядом с нагрудным знаком сенатора.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Иконки мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияОбществоСовет Федерации РФ
 
 
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