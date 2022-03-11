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Туризм
https://ria.ru/20220311/scat-1777593448.html
Казахстанская SCAT увеличит частоту рейсов в Россию
Казахстанская SCAT увеличит частоту рейсов в Россию - РИА Новости, 11.03.2022
Казахстанская SCAT увеличит частоту рейсов в Россию
Казахстанская авиакомпания SCAT увеличит частоту рейсов в Россию, сообщила в пятницу пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:00
2022-03-11T09:00
туризм
нур-султан
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россия
air astana
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казахстан
туризм
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НУР-СУЛТАН, 11 мар – РИА Новости. Казахстанская авиакомпания SCAT увеличит частоту рейсов в Россию, сообщила в пятницу пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики."В целях предоставления пассажирам бесперебойного воздушного сообщения между Казахстаном и Россией комитетом гражданской авиации министерства совместно с казахстанской авиакомпанией SCAT проработан вопрос оперативного увеличения количества регулярных рейсов между Казахстаном и Россией, в том числе по маршрутам Нур-Султан – Москва с 2 до 7 рейсов в неделю и Алматы – Москва до 7 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.Казахстанский авиаперевозчик Air Astana ранее заявил, что приостановит рейсы в РФ из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию.Поясняется, что мининдустрии совместно с авиакомпанией Air Astana в срочном порядке решает эти вопросы "с заинтересованными сторонами для скорейшего восстановления рейсов".
https://ria.ru/20220309/uzbekistanairways-1777216002.html
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нур-султан, москва, россия, air astana, в мире, казахстан, туризм, туристы, новости - туризм
09:00 11.03.2022
 
Казахстанская SCAT увеличит частоту рейсов в Россию

Казахстанская авиакомпания SCAT увеличит частоту рейсов в Россию

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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НУР-СУЛТАН, 11 мар – РИА Новости. Казахстанская авиакомпания SCAT увеличит частоту рейсов в Россию, сообщила в пятницу пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
"В целях предоставления пассажирам бесперебойного воздушного сообщения между Казахстаном и Россией комитетом гражданской авиации министерства совместно с казахстанской авиакомпанией SCAT проработан вопрос оперативного увеличения количества регулярных рейсов между Казахстаном и Россией, в том числе по маршрутам Нур-СултанМосква с 2 до 7 рейсов в неделю и Алматы – Москва до 7 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.
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Казахстанский авиаперевозчик Air Astana ранее заявил, что приостановит рейсы в РФ из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию.
Поясняется, что мининдустрии совместно с авиакомпанией Air Astana в срочном порядке решает эти вопросы "с заинтересованными сторонами для скорейшего восстановления рейсов".
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