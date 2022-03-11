https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777773014.html
Путин и Лукашенко согласовали шаги по противодействию санкциям Запада
Путин и Лукашенко согласовали шаги по противодействию санкциям Запада - РИА Новости, 11.03.2022
Путин и Лукашенко согласовали шаги по противодействию санкциям Запада
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путина в ходе встречи в Москве согласовали шаги по взаимной поддержке в связи с западными... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T23:06
2022-03-11T23:06
2022-03-11T23:10
россия
в мире
владимир путин
александр лукашенко
санкции в отношении россии
сша
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МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путина в ходе встречи в Москве согласовали шаги по взаимной поддержке в связи с западными санкциями, в том числе по ценам на энергоносители, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт."Вторая часть переговоров была посвящена актуальным вопросам двухсторонних отношений и выстраиванию взаимодействия в связи с жестким давлением Запада и США и гибридной войной, развязанной против России и Беларуси", - приводит слова Эйсмонт Sputnik Беларусь.По ее словам, "концептуально главы государств согласовали совместные шаги по взаимной поддержке в связи с санкционным давлением, в том числе по ценам на энергоносители"."Затронуты были во время беседы также вопросы кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, осуществлении грузоперевозок между странами", - сказала пресс-секретарь.Она добавила, что "в финансовой сфере лидеры также достигли взаимовыгодных договоренностей".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин, александр лукашенко, санкции в отношении россии, сша
23:06 11.03.2022 (обновлено: 23:10 11.03.2022)
Путин и Лукашенко согласовали шаги по противодействию санкциям Запада
Путин и Лукашенко согласовали шаги по взаимной поддержке в противодействии санкциям Запада