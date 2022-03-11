Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777773014.html
Путин и Лукашенко согласовали шаги по противодействию санкциям Запада
Путин и Лукашенко согласовали шаги по противодействию санкциям Запада - РИА Новости, 11.03.2022
Путин и Лукашенко согласовали шаги по противодействию санкциям Запада
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путина в ходе встречи в Москве согласовали шаги по взаимной поддержке в связи с западными... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T23:06
2022-03-11T23:10
россия
в мире
владимир путин
александр лукашенко
санкции в отношении россии
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749492067_0:337:3040:2047_1920x0_80_0_0_557c4ed650701b9cdbd19de1940fe73d.jpg
МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путина в ходе встречи в Москве согласовали шаги по взаимной поддержке в связи с западными санкциями, в том числе по ценам на энергоносители, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт."Вторая часть переговоров была посвящена актуальным вопросам двухсторонних отношений и выстраиванию взаимодействия в связи с жестким давлением Запада и США и гибридной войной, развязанной против России и Беларуси", - приводит слова Эйсмонт Sputnik Беларусь.По ее словам, "концептуально главы государств согласовали совместные шаги по взаимной поддержке в связи с санкционным давлением, в том числе по ценам на энергоносители"."Затронуты были во время беседы также вопросы кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, осуществлении грузоперевозок между странами", - сказала пресс-секретарь.Она добавила, что "в финансовой сфере лидеры также достигли взаимовыгодных договоренностей".
https://ria.ru/20220311/tekhnika-1777772545.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749492067_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_292780d96c192f310fa7c3b7ce1a04c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, владимир путин, александр лукашенко, санкции в отношении россии, сша
23:06 11.03.2022 (обновлено: 23:10 11.03.2022)
 
Путин и Лукашенко согласовали шаги по противодействию санкциям Запада

Путин и Лукашенко согласовали шаги по взаимной поддержке в противодействии санкциям Запада

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путина в ходе встречи в Москве согласовали шаги по взаимной поддержке в связи с западными санкциями, в том числе по ценам на энергоносители, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"Вторая часть переговоров была посвящена актуальным вопросам двухсторонних отношений и выстраиванию взаимодействия в связи с жестким давлением Запада и США и гибридной войной, развязанной против России и Беларуси", - приводит слова Эйсмонт Sputnik Беларусь.
По ее словам, "концептуально главы государств согласовали совместные шаги по взаимной поддержке в связи с санкционным давлением, в том числе по ценам на энергоносители".
"Затронуты были во время беседы также вопросы кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, осуществлении грузоперевозок между странами", - сказала пресс-секретарь.
Она добавила, что "в финансовой сфере лидеры также достигли взаимовыгодных договоренностей".
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 23:02
Путин и Лукашенко договорились о поставках Минску военной техники
 
РоссияВ миреВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоСанкции в отношении РоссииСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала