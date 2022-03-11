https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777773014.html

Путин и Лукашенко согласовали шаги по противодействию санкциям Запада

Путин и Лукашенко согласовали шаги по противодействию санкциям Запада - РИА Новости, 11.03.2022

Путин и Лукашенко согласовали шаги по противодействию санкциям Запада

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путина в ходе встречи в Москве согласовали шаги по взаимной поддержке в связи с западными... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T23:06

2022-03-11T23:06

2022-03-11T23:10

россия

в мире

владимир путин

александр лукашенко

санкции в отношении россии

сша

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МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путина в ходе встречи в Москве согласовали шаги по взаимной поддержке в связи с западными санкциями, в том числе по ценам на энергоносители, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт."Вторая часть переговоров была посвящена актуальным вопросам двухсторонних отношений и выстраиванию взаимодействия в связи с жестким давлением Запада и США и гибридной войной, развязанной против России и Беларуси", - приводит слова Эйсмонт Sputnik Беларусь.По ее словам, "концептуально главы государств согласовали совместные шаги по взаимной поддержке в связи с санкционным давлением, в том числе по ценам на энергоносители"."Затронуты были во время беседы также вопросы кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, осуществлении грузоперевозок между странами", - сказала пресс-секретарь.Она добавила, что "в финансовой сфере лидеры также достигли взаимовыгодных договоренностей".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, в мире, владимир путин, александр лукашенко, санкции в отношении россии, сша