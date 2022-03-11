https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777763461.html

Боррель призвал дополнить секторальные санкции против России персональными

Боррель призвал дополнить секторальные санкции против России персональными - РИА Новости, 11.03.2022

Боррель призвал дополнить секторальные санкции против России персональными

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что, в дополнение к новым секторальным санкциям ЕС против России, предложит новые списки персональных санкций против... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T21:14

2022-03-11T21:14

2022-03-11T21:24

россия

жозеп боррель

санкции

санкции в отношении россии

евросоюз

политика

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что, в дополнение к новым секторальным санкциям ЕС против России, предложит новые списки персональных санкций против физлиц и организаций."Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен только что изложила новые меры ЕС, касающиеся торговли, доступа к рынкам, членства России в международных финансовых организациях, крипто-активов, экспорта предметов роскоши и мер против сталелитейного и энергетического секторов. В дополнение к этим секторальным мерам, я выдвигаю предложение ввести санкции против большего числа лиц и организаций, которые играют активную роль или поддерживают тех, кто подрывает суверенитет Украины", - говорится в заявлении Борреля.Он пояснил, что его предложения "продолжат поражать олигархов, связанную с режимом элиту, известных бизнесменов и их семьи… Меры затронут также большее число людей, играющих ведущую роль в дезинформации и пропаганде".Ожидается, что новый пакет антироссийских европейских санкций может быть предложен уже в субботу.

https://ria.ru/20220311/lyuks-1777759519.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, жозеп боррель, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, политика, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия