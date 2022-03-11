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Боррель призвал дополнить секторальные санкции против России персональными
Боррель призвал дополнить секторальные санкции против России персональными - РИА Новости, 11.03.2022
Боррель призвал дополнить секторальные санкции против России персональными
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что, в дополнение к новым секторальным санкциям ЕС против России, предложит новые списки персональных санкций против... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T21:14
2022-03-11T21:14
2022-03-11T21:24
россия
жозеп боррель
санкции
санкции в отношении россии
евросоюз
политика
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что, в дополнение к новым секторальным санкциям ЕС против России, предложит новые списки персональных санкций против физлиц и организаций."Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен только что изложила новые меры ЕС, касающиеся торговли, доступа к рынкам, членства России в международных финансовых организациях, крипто-активов, экспорта предметов роскоши и мер против сталелитейного и энергетического секторов. В дополнение к этим секторальным мерам, я выдвигаю предложение ввести санкции против большего числа лиц и организаций, которые играют активную роль или поддерживают тех, кто подрывает суверенитет Украины", - говорится в заявлении Борреля.Он пояснил, что его предложения "продолжат поражать олигархов, связанную с режимом элиту, известных бизнесменов и их семьи… Меры затронут также большее число людей, играющих ведущую роль в дезинформации и пропаганде".Ожидается, что новый пакет антироссийских европейских санкций может быть предложен уже в субботу.
https://ria.ru/20220311/lyuks-1777759519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, жозеп боррель, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, политика, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
21:14 11.03.2022 (обновлено: 21:24 11.03.2022)
Боррель призвал дополнить секторальные санкции против России персональными
Боррель предложит дополнить новые секторальные санкции ЕС против России персональными