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Глава ЕК заявила, что ЕС примет новый пакет санкций против России 12 марта
Глава ЕК заявила, что ЕС примет новый пакет санкций против России 12 марта - РИА Новости, 11.03.2022
Глава ЕК заявила, что ЕС примет новый пакет санкций против России 12 марта
Новый, четвертый по счету пакет санкций Евросоюза против России будет принят уже в субботу, говорится в письменном заявлении главы Европейской комиссии Урсулы... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:50
2022-03-11T20:07
санкции в отношении россии
россия
евросоюз
еврокомиссия
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Новый, четвертый по счету пакет санкций Евросоюза против России будет принят уже в субботу, говорится в письменном заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен."Завтра мы примем четвёртый пакет мер, направленный на еще большую изоляцию России", - говорится в документе.Глава ЕК указала, что эти меры направлены на то, чтобы у России было меньше ресурсов на проведение спецоперации по демилитаризации Украины.
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санкции в отношении россии, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, урсула фон дер ляйен, украина
19:50 11.03.2022 (обновлено: 20:07 11.03.2022)
 
Глава ЕК заявила, что ЕС примет новый пакет санкций против России 12 марта

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз примет четвертый пакет санкций против России 12 марта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Новый, четвертый по счету пакет санкций Евросоюза против России будет принят уже в субботу, говорится в письменном заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Завтра мы примем четвёртый пакет мер, направленный на еще большую изоляцию России", - говорится в документе.
Глава ЕК указала, что эти меры направлены на то, чтобы у России было меньше ресурсов на проведение спецоперации по демилитаризации Украины.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 18:39
Байден заявил, что новые санкции против России не станут последними
 
Санкции в отношении РоссииРоссияЕвросоюзЕврокомиссияВ миреУрсула фон дер ЛяйенУкраина
 
 
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