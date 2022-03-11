https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777753610.html
Глава ЕК заявила, что ЕС примет новый пакет санкций против России 12 марта
Глава ЕК заявила, что ЕС примет новый пакет санкций против России 12 марта - РИА Новости, 11.03.2022
Глава ЕК заявила, что ЕС примет новый пакет санкций против России 12 марта
Новый, четвертый по счету пакет санкций Евросоюза против России будет принят уже в субботу, говорится в письменном заявлении главы Европейской комиссии Урсулы... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:50
2022-03-11T19:50
2022-03-11T20:07
санкции в отношении россии
россия
евросоюз
еврокомиссия
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Новый, четвертый по счету пакет санкций Евросоюза против России будет принят уже в субботу, говорится в письменном заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен."Завтра мы примем четвёртый пакет мер, направленный на еще большую изоляцию России", - говорится в документе.Глава ЕК указала, что эти меры направлены на то, чтобы у России было меньше ресурсов на проведение спецоперации по демилитаризации Украины.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777740017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, урсула фон дер ляйен, украина
19:50 11.03.2022 (обновлено: 20:07 11.03.2022)
Глава ЕК заявила, что ЕС примет новый пакет санкций против России 12 марта
Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз примет четвертый пакет санкций против России 12 марта