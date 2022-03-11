https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777753610.html

Глава ЕК заявила, что ЕС примет новый пакет санкций против России 12 марта

Глава ЕК заявила, что ЕС примет новый пакет санкций против России 12 марта - РИА Новости, 11.03.2022

Глава ЕК заявила, что ЕС примет новый пакет санкций против России 12 марта

Новый, четвертый по счету пакет санкций Евросоюза против России будет принят уже в субботу, говорится в письменном заявлении главы Европейской комиссии Урсулы... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T19:50

2022-03-11T19:50

2022-03-11T20:07

санкции в отношении россии

россия

евросоюз

еврокомиссия

в мире

урсула фон дер ляйен

украина

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Новый, четвертый по счету пакет санкций Евросоюза против России будет принят уже в субботу, говорится в письменном заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен."Завтра мы примем четвёртый пакет мер, направленный на еще большую изоляцию России", - говорится в документе.Глава ЕК указала, что эти меры направлены на то, чтобы у России было меньше ресурсов на проведение спецоперации по демилитаризации Украины.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777740017.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

санкции в отношении россии, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, урсула фон дер ляйен, украина