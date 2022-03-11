https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777719087.html
В СФ напомнили зарубежным IT-компаниям о санкциях за нарушение законов
В СФ напомнили зарубежным IT-компаниям о санкциях за нарушение законов - РИА Новости, 11.03.2022
В СФ напомнили зарубежным IT-компаниям о санкциях за нарушение законов
Зарубежные IT-компании, распространяющие непроверенную или откровенно фейковую информацию, могут столкнуться с санкциями, вплоть до полной блокировки, говорится РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:40
2022-03-11T17:40
2022-03-11T17:47
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Зарубежные IT-компании, распространяющие непроверенную или откровенно фейковую информацию, могут столкнуться с санкциями, вплоть до полной блокировки, говорится в совместном заявлении глав комиссий Совфеда по защите госсуверенитета и по информполитике Андрея Климова и Алексея Пушкова."Рассмотрев вопрос об усилении противодействия нарушениям законодательства Российской Федерации глобальными интернет-компаниями с использованием комплекса мер, предусмотренных законом о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории РФ в нынешней ситуации, когда в социальных сетях, как и во многих зарубежных средствах массовой информации против России развернут новый, небывалый по интенсивности раунд информационной войны, и постоянно приходится сталкиваться с непроверенной, недостоверной, намеренно искаженной или откровенно фейковой информацией, а также блокировками российских интернет-ресурсов, считаем необходимым заявить следующее: интернет-сети и платформы, которые попытаются нарушать российское законодательство, неизбежно ощутят на себе последствия применения соответствующих ответных мер воздействия", - сказано в заявлении.По словам сенаторов, их юридической основой будут в том числе закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", законы, регулирующие деятельность IT-компаний, административный и уголовный кодексы."Эти законы предусматривают применение конкретных санкций к нарушителям российского законодательства, в частности, влекут замедление трафика, запрет на размещение рекламы и, в случае злонамеренных нарушений, полную блокировку этих каналов на территории Российской Федерации", - говорится в заявлении.Парламентарии выразили надежду, что действующие в настоящее время в России интернет-платформы "учтут уроки компаний Meta Platforms (Facebook) и Twitter, которые уже обоснованно подверглись блокировке на территории Российской Федерации за конкретные противоправные действия"."Актуальность и важность принятых ранее мер подтверждает поступившая 11 марта информация о намерении компании Meta Platforms (Facebook, Instagram) допустить размещение на своих платформах призывов к насилию в отношении российских военнослужащих, что не может рассматриваться иначе как экстремистская деятельность, что является уголовно наказуемым деянием", - подчеркивают законодатели.Сенаторы также напомнили зарубежным компаниям о необходимости выполнять закон РФ о "приземлении". "Советуем всем заинтересованным лицам и организациям поторопиться во избежание неотвратимых последствий игнорирования требований законов Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220311/peskov-1777651392.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, алексей пушков, андрей климов, twitter, facebook
17:40 11.03.2022 (обновлено: 17:47 11.03.2022)
В СФ напомнили зарубежным IT-компаниям о санкциях за нарушение законов
Сенаторы Климов и Пушков напомнили зарубежным IT-компаниям о санкциях за нарушение законов
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Зарубежные IT-компании, распространяющие непроверенную или откровенно фейковую информацию, могут столкнуться с санкциями, вплоть до полной блокировки, говорится в совместном заявлении
глав комиссий Совфеда по защите госсуверенитета и по информполитике Андрея Климова и Алексея Пушкова.
"Рассмотрев вопрос об усилении противодействия нарушениям законодательства Российской Федерации
глобальными интернет-компаниями с использованием комплекса мер, предусмотренных законом о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории РФ в нынешней ситуации, когда в социальных сетях, как и во многих зарубежных средствах массовой информации против России развернут новый, небывалый по интенсивности раунд информационной войны, и постоянно приходится сталкиваться с непроверенной, недостоверной, намеренно искаженной или откровенно фейковой информацией, а также блокировками российских интернет-ресурсов, считаем необходимым заявить следующее: интернет-сети и платформы, которые попытаются нарушать российское законодательство, неизбежно ощутят на себе последствия применения соответствующих ответных мер воздействия", - сказано в заявлении.
По словам сенаторов, их юридической основой будут в том числе закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", законы, регулирующие деятельность IT-компаний, административный и уголовный кодексы.
"Эти законы предусматривают применение конкретных санкций к нарушителям российского законодательства, в частности, влекут замедление трафика, запрет на размещение рекламы и, в случае злонамеренных нарушений, полную блокировку этих каналов на территории Российской Федерации", - говорится в заявлении.
Парламентарии выразили надежду, что действующие в настоящее время в России интернет-платформы "учтут уроки компаний Meta Platforms (Facebook
) и Twitter
, которые уже обоснованно подверглись блокировке на территории Российской Федерации за конкретные противоправные действия".
"Актуальность и важность принятых ранее мер подтверждает поступившая 11 марта информация о намерении компании Meta Platforms (Facebook, Instagram) допустить размещение на своих платформах призывов к насилию в отношении российских военнослужащих, что не может рассматриваться иначе как экстремистская деятельность, что является уголовно наказуемым деянием", - подчеркивают законодатели.
Сенаторы также напомнили зарубежным компаниям о необходимости выполнять закон РФ о "приземлении". "Советуем всем заинтересованным лицам и организациям поторопиться во избежание неотвратимых последствий игнорирования требований законов Российской Федерации", - говорится в документе.