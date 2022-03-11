https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777696774.html

Санкции против России влияют и на тех, кто их вводит, заявил Столтенберг

Санкции против России влияют и на тех, кто их вводит, заявил Столтенберг - РИА Новости, 11.03.2022

Санкции против России влияют и на тех, кто их вводит, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что введение странами-членами альянса санкций против России стало поддержкой Украины в нынешней ситуации, но подчеркнул,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:31

2022-03-11T16:31

2022-03-11T17:50

санкции в отношении россии

в мире

россия

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что введение странами-членами альянса санкций против России стало поддержкой Украины в нынешней ситуации, но подчеркнул, что эти меры имеют влияние на всех."Мы вводим беспрецедентные санкции против России… Никто не хочет этих санкций, они имеют влияние на весь мир, включая страны, которые эти санкции вводят. Но, в то же время, мы обязаны реагировать", - сказал он, выступая на Анталийском дипломатическом форуме и отвечая на вопрос, способны ли жесткие санкции против России восстановить мир.

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777357283.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, нато, йенс столтенберг