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https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777696774.html
Санкции против России влияют и на тех, кто их вводит, заявил Столтенберг
Санкции против России влияют и на тех, кто их вводит, заявил Столтенберг - РИА Новости, 11.03.2022
Санкции против России влияют и на тех, кто их вводит, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что введение странами-членами альянса санкций против России стало поддержкой Украины в нынешней ситуации, но подчеркнул,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:31
2022-03-11T17:50
санкции в отношении россии
в мире
россия
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что введение странами-членами альянса санкций против России стало поддержкой Украины в нынешней ситуации, но подчеркнул, что эти меры имеют влияние на всех."Мы вводим беспрецедентные санкции против России… Никто не хочет этих санкций, они имеют влияние на весь мир, включая страны, которые эти санкции вводят. Но, в то же время, мы обязаны реагировать", - сказал он, выступая на Анталийском дипломатическом форуме и отвечая на вопрос, способны ли жесткие санкции против России восстановить мир.
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санкции в отношении россии, в мире, россия, нато, йенс столтенберг
16:31 11.03.2022 (обновлено: 17:50 11.03.2022)
 
Санкции против России влияют и на тех, кто их вводит, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что никто не хочет санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что введение странами-членами альянса санкций против России стало поддержкой Украины в нынешней ситуации, но подчеркнул, что эти меры имеют влияние на всех.
"Мы вводим беспрецедентные санкции против России… Никто не хочет этих санкций, они имеют влияние на весь мир, включая страны, которые эти санкции вводят. Но, в то же время, мы обязаны реагировать", - сказал он, выступая на Анталийском дипломатическом форуме и отвечая на вопрос, способны ли жесткие санкции против России восстановить мир.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 08:00
"Придем к катастрофе". Нужны ли Европе и Китаю антироссийские санкции
 
Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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