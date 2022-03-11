Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777653183.html
Песков прокомментировал заявления о новых санкциях против России
Песков прокомментировал заявления о новых санкциях против России - РИА Новости, 11.03.2022
Песков прокомментировал заявления о новых санкциях против России
Страны G7 постоянно заявляют, что готовятся новые санкции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможности нового... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:44
2022-03-11T13:44
в мире
владимир путин
россия
g7
санкции
дмитрий песков
санкции в отношении россии
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_257297a83d59d743c55183208b3574e5.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Страны G7 постоянно заявляют, что готовятся новые санкции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможности нового пакета санкций от стран G7."Нет. Подождём, увидим. Там постоянно идут заявления, что новые и новые санкции готовятся. Опять же будем реагировать по мере поступления", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли, о какой пакет новых санкций готовят страны G7 в отношении России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777447669.html
https://ria.ru/20220311/defolt-1777649190.html
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_56f9fceeaaa7e694d7857f8c3103fb0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, g7, санкции, дмитрий песков, санкции в отношении россии, донбасс
13:44 11.03.2022
 
Песков прокомментировал заявления о новых санкциях против России

Пресс-секретарь Песков: Запад постоянно заявляет о новых санкциях против России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Страны G7 постоянно заявляют, что готовятся новые санкции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможности нового пакета санкций от стран G7.
"Нет. Подождём, увидим. Там постоянно идут заявления, что новые и новые санкции готовятся. Опять же будем реагировать по мере поступления", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли, о какой пакет новых санкций готовят страны G7 в отношении России.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 12:50
Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России, заявил Боррель
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Движение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
13:29
В Кремле заявили об отсутствии условий для дефолта в России
 
В миреВладимир ПутинРоссияG7СанкцииДмитрий ПесковСанкции в отношении РоссииДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала