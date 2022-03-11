https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777653183.html
Песков прокомментировал заявления о новых санкциях против России
Песков прокомментировал заявления о новых санкциях против России - РИА Новости, 11.03.2022
Песков прокомментировал заявления о новых санкциях против России
Страны G7 постоянно заявляют, что готовятся новые санкции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможности нового... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:44
2022-03-11T13:44
2022-03-11T13:44
в мире
владимир путин
россия
g7
санкции
дмитрий песков
санкции в отношении россии
донбасс
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Страны G7 постоянно заявляют, что готовятся новые санкции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможности нового пакета санкций от стран G7."Нет. Подождём, увидим. Там постоянно идут заявления, что новые и новые санкции готовятся. Опять же будем реагировать по мере поступления", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли, о какой пакет новых санкций готовят страны G7 в отношении России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777447669.html
https://ria.ru/20220311/defolt-1777649190.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, g7, санкции, дмитрий песков, санкции в отношении россии, донбасс
Песков прокомментировал заявления о новых санкциях против России
Пресс-секретарь Песков: Запад постоянно заявляет о новых санкциях против России