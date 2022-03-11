https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777653183.html

Песков прокомментировал заявления о новых санкциях против России

Песков прокомментировал заявления о новых санкциях против России - РИА Новости, 11.03.2022

Песков прокомментировал заявления о новых санкциях против России

Страны G7 постоянно заявляют, что готовятся новые санкции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможности нового... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:44

2022-03-11T13:44

2022-03-11T13:44

в мире

владимир путин

россия

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дмитрий песков

санкции в отношении россии

донбасс

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Страны G7 постоянно заявляют, что готовятся новые санкции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможности нового пакета санкций от стран G7."Нет. Подождём, увидим. Там постоянно идут заявления, что новые и новые санкции готовятся. Опять же будем реагировать по мере поступления", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли, о какой пакет новых санкций готовят страны G7 в отношении России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777447669.html

https://ria.ru/20220311/defolt-1777649190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, россия, g7, санкции, дмитрий песков, санкции в отношении россии, донбасс