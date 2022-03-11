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https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777640007.html
В Турции заявили, что не планируют вводить санкции против России
В Турции заявили, что не планируют вводить санкции против России - РИА Новости, 11.03.2022
В Турции заявили, что не планируют вводить санкции против России
Турция в настоящий момент не планирует введение санкций против России, хочет оставить открытым канал доверия, заявил официальный представитель президента Турции РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:56
2022-03-11T13:06
санкции в отношении россии
в мире
турция
россия
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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АНТАЛЬЯ, 11 мар – РИА Новости. Турция в настоящий момент не планирует введение санкций против России, хочет оставить открытым канал доверия, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."В настоящий момент мы не планируем вводить санкции против России. Потому что мы хотим, чтобы канал доверия оставался открытым. И, конечно же, мы не хотим, чтобы пострадала наша экономика", - приводит слова Калына телеканал A Haber. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает введение санкций против России от всех союзников, данный сигнал передан и Турции.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/evropa-1777570475.html
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турция
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санкции в отношении россии, в мире, турция, россия, украина, нато, ситуация в днр и лнр
12:56 11.03.2022 (обновлено: 13:06 11.03.2022)
 
В Турции заявили, что не планируют вводить санкции против России

Представитель Эрдогана Калын: Турция не планирует введение санкций против России

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара
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АНТАЛЬЯ, 11 мар – РИА Новости. Турция в настоящий момент не планирует введение санкций против России, хочет оставить открытым канал доверия, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"В настоящий момент мы не планируем вводить санкции против России. Потому что мы хотим, чтобы канал доверия оставался открытым. И, конечно же, мы не хотим, чтобы пострадала наша экономика", - приводит слова Калына телеканал A Haber. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает введение санкций против России от всех союзников, данный сигнал передан и Турции.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
08:00
Европа забивает гол в свои ворота
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Вывеска ресторана Макдоналдс на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
08:00
Запад преподал России суровый урок. Пора извлечь из него пользу
 
Санкции в отношении РоссииВ миреТурцияРоссияУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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