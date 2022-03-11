https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777640007.html

В Турции заявили, что не планируют вводить санкции против России

В Турции заявили, что не планируют вводить санкции против России - РИА Новости, 11.03.2022

В Турции заявили, что не планируют вводить санкции против России

Турция в настоящий момент не планирует введение санкций против России, хочет оставить открытым канал доверия, заявил официальный представитель президента Турции РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:56

2022-03-11T12:56

2022-03-11T13:06

санкции в отношении россии

в мире

турция

россия

украина

нато

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АНТАЛЬЯ, 11 мар – РИА Новости. Турция в настоящий момент не планирует введение санкций против России, хочет оставить открытым канал доверия, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."В настоящий момент мы не планируем вводить санкции против России. Потому что мы хотим, чтобы канал доверия оставался открытым. И, конечно же, мы не хотим, чтобы пострадала наша экономика", - приводит слова Калына телеканал A Haber. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает введение санкций против России от всех союзников, данный сигнал передан и Турции.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/evropa-1777570475.html

https://ria.ru/20220311/zapad-1777581881.html

турция

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, турция, россия, украина, нато, ситуация в днр и лнр