https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777634972.html

Столтенберг ожидает, что все союзники по НАТО введут санкции против России

Столтенберг ожидает, что все союзники по НАТО введут санкции против России - РИА Новости, 11.03.2022

Столтенберг ожидает, что все союзники по НАТО введут санкции против России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает введение санкций против России от всех союзников, данный сигнал передан и Турции. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:36

2022-03-11T12:36

2022-03-11T12:45

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йенс столтенберг

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донецкая народная республика

вооруженные силы рф

сша

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АНТАЛЬЯ, 11 мар – РИА Новости, Вугар Гасанов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает введение санкций против России от всех союзников, данный сигнал передан и Турции."Да, мы ожидаем, что все наши союзники введут санкции. Так мы можем заставить Россию заплатить цену. Я также сообщил об этом господину Чавушоглу. Турция играет здесь ключевую роль", - приводит слова Столтенберга телеканал CNN Turk.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777580822.html

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россия

донецкая народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, нато, йенс столтенберг, россия, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, сша