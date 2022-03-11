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https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777634972.html
Столтенберг ожидает, что все союзники по НАТО введут санкции против России
Столтенберг ожидает, что все союзники по НАТО введут санкции против России - РИА Новости, 11.03.2022
Столтенберг ожидает, что все союзники по НАТО введут санкции против России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает введение санкций против России от всех союзников, данный сигнал передан и Турции. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:36
2022-03-11T12:45
в мире
нато
йенс столтенберг
россия
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
сша
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АНТАЛЬЯ, 11 мар – РИА Новости, Вугар Гасанов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает введение санкций против России от всех союзников, данный сигнал передан и Турции."Да, мы ожидаем, что все наши союзники введут санкции. Так мы можем заставить Россию заплатить цену. Я также сообщил об этом господину Чавушоглу. Турция играет здесь ключевую роль", - приводит слова Столтенберга телеканал CNN Turk.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777580822.html
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россия
донецкая народная республика
сша
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в мире, нато, йенс столтенберг, россия, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, сша
12:36 11.03.2022 (обновлено: 12:45 11.03.2022)
 
Столтенберг ожидает, что все союзники по НАТО введут санкции против России

Генсек НАТО Столтенберг ожидает, что все союзники по альянсу введут санкции против России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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АНТАЛЬЯ, 11 мар – РИА Новости, Вугар Гасанов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает введение санкций против России от всех союзников, данный сигнал передан и Турции.
"Да, мы ожидаем, что все наши союзники введут санкции. Так мы можем заставить Россию заплатить цену. Я также сообщил об этом господину Чавушоглу. Турция играет здесь ключевую роль", - приводит слова Столтенберга телеканал CNN Turk.
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
05:07
Американский экономист пояснил, почему санкции не поставят Россию на колени
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
00:31
МИД предупредил Европу о последствиях от антироссийских санкций
 
В миреНАТОЙенс СтолтенбергРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФСША
 
 
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