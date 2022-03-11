https://ria.ru/20220311/sankt-peterburg-1777611469.html

В Санкт-Петербурге детским тургруппам снова доступны музеи и театры

В Санкт-Петербурге детским тургруппам снова доступны музеи и театры - РИА Новости, 11.03.2022

В Санкт-Петербурге детским тургруппам снова доступны музеи и театры

Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить ограничения на посещение учреждений культуры для организованных детских групп, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:21

2022-03-11T11:21

2022-03-11T11:21

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить ограничения на посещение учреждений культуры для организованных детских групп, сообщает АТОР.В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки с 11 марта им доступны музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры и выставки.Туроператоры назвали решение городских властей долгожданным. На детский организованный туризм в период межсезонья в доковидные времена приходилось до 40 процентов всех бронирований.Первые заезды запланированы уже на март, а пик продаж — на майские праздники и июнь. Спрос будет стимулировать программа туристического кешбэка, открывающаяся 15 марта, и улучшение погоды.

https://ria.ru/20220126/puteshestviya-1769392317.html

санкт-петербург

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, санкт-петербург, музеи, дети, коронавирус covid-19, коронавирус в россии