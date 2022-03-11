Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220311/sankt-peterburg-1777611469.html
В Санкт-Петербурге детским тургруппам снова доступны музеи и театры
В Санкт-Петербурге детским тургруппам снова доступны музеи и театры - РИА Новости, 11.03.2022
В Санкт-Петербурге детским тургруппам снова доступны музеи и театры
Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить ограничения на посещение учреждений культуры для организованных детских групп, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:21
2022-03-11T11:21
туризм
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
музеи
дети
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153379/76/1533797690_0:65:1242:764_1920x0_80_0_0_4b4f085dc2f60c247e148f5a88e73b24.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить ограничения на посещение учреждений культуры для организованных детских групп, сообщает АТОР.В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки с 11 марта им доступны музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры и выставки.Туроператоры назвали решение городских властей долгожданным. На детский организованный туризм в период межсезонья в доковидные времена приходилось до 40 процентов всех бронирований.Первые заезды запланированы уже на март, а пик продаж — на майские праздники и июнь. Спрос будет стимулировать программа туристического кешбэка, открывающаяся 15 марта, и улучшение погоды.
https://ria.ru/20220126/puteshestviya-1769392317.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153379/76/1533797690_69:0:1174:829_1920x0_80_0_0_cd4b85a06fe808bdb07717af675811ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, санкт-петербург, музеи, дети, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:21 11.03.2022
 
В Санкт-Петербурге детским тургруппам снова доступны музеи и театры

В Санкт-Петербурге сняли ковидные ограничения для групп детей на визиты в музеи и театры

© РИА Новости / Александр АндреевРоссийский этнографический музей, Санкт-Петербург
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить ограничения на посещение учреждений культуры для организованных детских групп, сообщает АТОР.
В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки с 11 марта им доступны музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры и выставки.
Туроператоры назвали решение городских властей долгожданным. На детский организованный туризм в период межсезонья в доковидные времена приходилось до 40 процентов всех бронирований.
Первые заезды запланированы уже на март, а пик продаж — на майские праздники и июнь. Спрос будет стимулировать программа туристического кешбэка, открывающаяся 15 марта, и улучшение погоды.
Люди на льду замерзшей Невы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 08:00Туризм
Смотреть обязательно! Лучшие гиды России рассказали о любимых маршрутах
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСанкт-ПетербургМузеиДетиКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала