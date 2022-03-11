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В Санкт-Петербурге детским тургруппам снова доступны музеи и театры
В Санкт-Петербурге детским тургруппам снова доступны музеи и театры - РИА Новости, 11.03.2022
В Санкт-Петербурге детским тургруппам снова доступны музеи и театры
Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить ограничения на посещение учреждений культуры для организованных детских групп, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:21
2022-03-11T11:21
2022-03-11T11:21
туризм
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить ограничения на посещение учреждений культуры для организованных детских групп, сообщает АТОР.В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки с 11 марта им доступны музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры и выставки.Туроператоры назвали решение городских властей долгожданным. На детский организованный туризм в период межсезонья в доковидные времена приходилось до 40 процентов всех бронирований.Первые заезды запланированы уже на март, а пик продаж — на майские праздники и июнь. Спрос будет стимулировать программа туристического кешбэка, открывающаяся 15 марта, и улучшение погоды.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, санкт-петербург, музеи, дети, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Санкт-Петербурге детским тургруппам снова доступны музеи и театры
В Санкт-Петербурге сняли ковидные ограничения для групп детей на визиты в музеи и театры
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить ограничения на посещение учреждений культуры для организованных детских групп, сообщает
АТОР.
В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки с 11 марта им доступны музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры и выставки.
Туроператоры назвали решение городских властей долгожданным. На детский организованный туризм в период межсезонья в доковидные времена приходилось до 40 процентов всех бронирований.
Первые заезды запланированы уже на март, а пик продаж — на майские праздники и июнь. Спрос будет стимулировать программа туристического кешбэка, открывающаяся 15 марта, и улучшение погоды.