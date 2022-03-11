https://ria.ru/20220311/samolety-1777630461.html
Правительство пока не приняло решение по выкупу иностранных самолетов
Правительство пока не приняло решение по выкупу иностранных самолетов - РИА Новости, 11.03.2022
Правительство пока не приняло решение по выкупу иностранных самолетов
Власти пока не приняли решение по выкупу иностранных самолетов российских авиакомпаний, сообщила директор департамента правового обеспечения и законопроектной... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:15
2022-03-11T12:15
2022-03-11T12:43
экономика
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
правительство рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Власти пока не приняли решение по выкупу иностранных самолетов российских авиакомпаний, сообщила директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса РФ Алина Малышева."Решение по выкупу (самолетов - ред.) пока не принято", - сказала Малышева в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.Российские авиакомпании эксплуатируют 1367 самолетов, из них в иностранных реестрах зарегистрировано 739 судов, сообщила директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса РФ Алина Малышева в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике."В настоящее время у нас всего сейчас эксплуатируется 1367 воздушных судов. Из них в иностранных реестрах на сегодняшний день зарегистрировано 739 судов", - сказала Малышева.
https://ria.ru/20220309/samolety-1777289011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), правительство рф, совет федерации рф
12:15 11.03.2022 (обновлено: 12:43 11.03.2022)
Правительство пока не приняло решение по выкупу иностранных самолетов
Директор департамента Минтранса Малышева: решений по выкупу иностранных самолетов пока нет