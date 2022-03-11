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В Кремле объяснили, с чем связано укрепление Россией западных рубежей

В Кремле объяснили, с чем связано укрепление Россией западных рубежей - РИА Новости, 11.03.2022

В Кремле объяснили, с чем связано укрепление Россией западных рубежей

Укрепление Россией западных рубежей не связано с закрытием границы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:23

2022-03-11T13:23

2022-03-11T13:23

дмитрий песков

россия

украина

сергей шойгу

нато

в мире

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Укрепление Россией западных рубежей не связано с закрытием границы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы имеете в виду усиление западных рубежей? Это не связано с закрытием границы. Это связано с тем, что сейчас на фоне специальной военной операции на Украине НАТО и западные страны отдельные используют это для того, чтобы вблизи наших границ наращивать силовой потенциал. Это требует от нас действий", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, есть ли вероятность закрытия западной границы.По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу подготовит доклад, который потом будет представлен президенту."Будет подготовлен доклад, оценка этой обстановки со стороны министра Шойгу. И потом уже она будет рассмотрена с участием главы государства, и будут даны поручения. Но в целом президент согласился с необходимостью укрепления наших западных рубежей, но еще раз повторяю, это не связно с закрытием границы", - отметил Песков.

https://ria.ru/20220311/putin-1777617355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий песков, россия, украина, сергей шойгу, нато, в мире, владимир путин, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)