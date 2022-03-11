https://ria.ru/20220311/rt-1777624638.html
Twitter на 12 часов ограничил функции аккаунта RT
Twitter на 12 часов ограничил функции аккаунта RT - РИА Новости, 11.03.2022
Twitter на 12 часов ограничил функции аккаунта RT
Twitter на 12 часов ограничил функции аккаунта RT за разоблачение фейка о мариупольском роддоме, сообщает RT. Как подчеркивает RT, соцсеть посчитала, что... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:51
2022-03-11T11:51
2022-03-11T12:10
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Twitter на 12 часов ограничил функции аккаунта RT за разоблачение фейка о мариупольском роддоме, сообщает RT. Как подчеркивает RT, соцсеть посчитала, что контент "нарушает правила" — якобы является травлей или призывает к ней."В западных СМИ разлетелся фейк о том, что российская авиация ударила по роддому в Мариуполе. Как позже сообщили в Минобороны РФ, на самом деле учреждение использовалось нацбатом "Азов", боевики разогнали персонал и пациентов", - говорится в Telegram-канале RT.RT также напомнило, что ранее Instagram и Facebook ограничили доступ к их страницам, а YouTube отключил монетизацию каналов и запретил показ контента в нескольких странах.Заявления украинской стороны об обстреле роддома в Мариуполе были подхвачены западными СМИ, вышедшими с громкими заголовками и бездоказательно обвинившими Россию. Минобороны РФ назвало эти утверждения полностью срежиссированной провокацией для поддержания антироссийского ажиотажа. В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что роддом в Мариуполе давно стал базой для батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) и прочих радикалов, они выгнали пациентов и персонал. По словам министра, эти данные были предъявлены три дня назад на заседании Совета безопасности ООН.
https://ria.ru/20220311/facebook-1777606858.html
https://ria.ru/20220310/mariupol-1777491005.html
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РИА Новости
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телеканал rt, в мире, twitter, россия, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр
11:51 11.03.2022 (обновлено: 12:10 11.03.2022)
Twitter на 12 часов ограничил функции аккаунта RT
Twitter временно ограничил функции аккаунта RT за разоблачение фейка о роддоме Мариуполя