https://ria.ru/20220311/rt-1777624638.html

Twitter на 12 часов ограничил функции аккаунта RT

Twitter на 12 часов ограничил функции аккаунта RT - РИА Новости, 11.03.2022

Twitter на 12 часов ограничил функции аккаунта RT

Twitter на 12 часов ограничил функции аккаунта RT за разоблачение фейка о мариупольском роддоме, сообщает RT. Как подчеркивает RT, соцсеть посчитала, что... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:51

2022-03-11T11:51

2022-03-11T12:10

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Twitter на 12 часов ограничил функции аккаунта RT за разоблачение фейка о мариупольском роддоме, сообщает RT. Как подчеркивает RT, соцсеть посчитала, что контент "нарушает правила" — якобы является травлей или призывает к ней."В западных СМИ разлетелся фейк о том, что российская авиация ударила по роддому в Мариуполе. Как позже сообщили в Минобороны РФ, на самом деле учреждение использовалось нацбатом "Азов", боевики разогнали персонал и пациентов", - говорится в Telegram-канале RT.RT также напомнило, что ранее Instagram и Facebook ограничили доступ к их страницам, а YouTube отключил монетизацию каналов и запретил показ контента в нескольких странах.Заявления украинской стороны об обстреле роддома в Мариуполе были подхвачены западными СМИ, вышедшими с громкими заголовками и бездоказательно обвинившими Россию. Минобороны РФ назвало эти утверждения полностью срежиссированной провокацией для поддержания антироссийского ажиотажа. В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что роддом в Мариуполе давно стал базой для батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) и прочих радикалов, они выгнали пациентов и персонал. По словам министра, эти данные были предъявлены три дня назад на заседании Совета безопасности ООН.

https://ria.ru/20220311/facebook-1777606858.html

https://ria.ru/20220310/mariupol-1777491005.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

телеканал rt, в мире, twitter, россия, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр