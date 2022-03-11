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Туризм
https://ria.ru/20220311/reysy-1777646900.html
"Уральские авиалинии" открывают дополнительные рейсы в Казахстан
"Уральские авиалинии" открывают дополнительные рейсы в Казахстан - РИА Новости, 11.03.2022
"Уральские авиалинии" открывают дополнительные рейсы в Казахстан
Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает дополнительные рейсы в Казахстан, сообщает перевозчик в пятницу. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:21
2022-03-11T13:21
туризм
владимир путин
нур-султан
армения
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
уральские авиалинии
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает дополнительные рейсы в Казахстан, сообщает перевозчик в пятницу."Авиакомпания "Уральские авиалинии" вводит в расписание дополнительные рейсы в Казахстан", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что на 20 и 21 марта запланированы рейсы Екатеринбург – Алматы – Екатеринбург. На 16, 18, 23 и 25 марта намечены рейсы Екатеринбург – Нур-Султан – Екатеринбург.В четверг директор авиационно-технического центра компании Игорь Поддубный в ходе конференции MRO Russia &amp; CIS заявил, что "Уральские авиалинии" в условиях санкций смогут два-три месяца летать безопасно, без "раздраконивания" флота и остановок самолетов. Кроме того, ранее Росавиация сообщила, что Россия с 9 марта сняла введенные из-за пандемии ограничения на полеты в в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Ведомство отмечало, что иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства вводятся дополнительные ограничения - аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.
https://ria.ru/20220310/gruziya-1777485486.html
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владимир путин, нур-султан, армения, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), уральские авиалинии, общество, туризм, туристы, новости - туризм
13:21 11.03.2022
 
"Уральские авиалинии" открывают дополнительные рейсы в Казахстан

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает дополнительные рейсы в Казахстан

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вид из окна российского самолета во время полета
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает дополнительные рейсы в Казахстан, сообщает перевозчик в пятницу.
"Авиакомпания "Уральские авиалинии" вводит в расписание дополнительные рейсы в Казахстан", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что на 20 и 21 марта запланированы рейсы Екатеринбург – Алматы – Екатеринбург. На 16, 18, 23 и 25 марта намечены рейсы Екатеринбург – Нур-Султан – Екатеринбург.
Самолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways совершает первый регулярный международный рейс Тбилиси-Казань-Тбилиси в Международном аэропорту Казань. 26 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 19:28Туризм
Вернуться в Россию через Грузию стало проще благодаря новым рейсам
В четверг директор авиационно-технического центра компании Игорь Поддубный в ходе конференции MRO Russia & CIS заявил, что "Уральские авиалинии" в условиях санкций смогут два-три месяца летать безопасно, без "раздраконивания" флота и остановок самолетов. Кроме того, ранее Росавиация сообщила, что Россия с 9 марта сняла введенные из-за пандемии ограничения на полеты в в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.
Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Ведомство отмечало, что иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства вводятся дополнительные ограничения - аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 07:43
Uzbekistan Airways введет дополнительные рейсы в Москву и Петербург
 
ТуризмВладимир ПутинНур-СултанАрменияРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Уральские авиалинииОбществоТуризмтуристыНовости - Туризм
 
 
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