Власти Ленобласти продолжат расселение аварийного жилья
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Власти Ленинградской области продолжат программу по расселению аварийного жилья, несмотря на удорожание стройматериалов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на совещании в областной администрации .
По его словам, на совещании принято решение о бюджетном маневре для завершения уже начатого строительства на десяти площадках текущего этапа программы расселения аварийного жилья.
"Область продолжит строительство домов для расселения аварийного жилья. Мы находимся в тесном контакте с коллегами из Минстроя для решения проблем, связанных с резким ростом цен на строительные материалы", ―сказал Дрозденко.
Глава Ленобласти также отметил, что до конца 2022 года власти региона планируют достроить десять домов в Янеге, Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Лесколово, в Подпорожье, Ивангороде и Луге.
"Работы идут в графике", — сказал Дрозденко.
В новые дома переедут 2730 жителей области. За счет остатка средств в региональном и муниципальных бюджетах в 2023 году планируется начать реализацию еще трех жилищных проектов.
В пресс-службе напомнили, что строительством домов для расселения аварийного жилья занимается государственная компания "Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования". Сейчас основное направление работы Агентства ― строительство домов по программе расселения аварийного жилья. В 2021 году организация успешно ввела в эксплуатацию шесть многоквартирных домов в Ефимовском, Волосово, Гатчине, Дружной Горке, Ополье и Подпорожье. Всего путем покупки квартир на вторичном рынке и строительством нового жилья с 2019 по 2021 год удалось расселить 4223 человека, проживавших на 65,85 тысячи квадратных метрах.