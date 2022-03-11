https://ria.ru/20220311/rasselenie-1777639055.html

Власти Ленобласти продолжат расселение аварийного жилья

Власти Ленобласти продолжат расселение аварийного жилья - РИА Новости, 11.03.2022

Власти Ленобласти продолжат расселение аварийного жилья

Власти Ленинградской области продолжат программу по расселению аварийного жилья, несмотря на удорожание стройматериалов, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:53

2022-03-11T12:53

2022-03-11T12:53

ленинградская область

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

жилье

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Власти Ленинградской области продолжат программу по расселению аварийного жилья, несмотря на удорожание стройматериалов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на совещании в областной администрации .По его словам, на совещании принято решение о бюджетном маневре для завершения уже начатого строительства на десяти площадках текущего этапа программы расселения аварийного жилья."Область продолжит строительство домов для расселения аварийного жилья. Мы находимся в тесном контакте с коллегами из Минстроя для решения проблем, связанных с резким ростом цен на строительные материалы", ―сказал Дрозденко.Глава Ленобласти также отметил, что до конца 2022 года власти региона планируют достроить десять домов в Янеге, Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Лесколово, в Подпорожье, Ивангороде и Луге."Работы идут в графике", — сказал Дрозденко.В новые дома переедут 2730 жителей области. За счет остатка средств в региональном и муниципальных бюджетах в 2023 году планируется начать реализацию еще трех жилищных проектов.В пресс-службе напомнили, что строительством домов для расселения аварийного жилья занимается государственная компания "Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования". Сейчас основное направление работы Агентства ― строительство домов по программе расселения аварийного жилья. В 2021 году организация успешно ввела в эксплуатацию шесть многоквартирных домов в Ефимовском, Волосово, Гатчине, Дружной Горке, Ополье и Подпорожье. Всего путем покупки квартир на вторичном рынке и строительством нового жилья с 2019 по 2021 год удалось расселить 4223 человека, проживавших на 65,85 тысячи квадратных метрах.

https://ria.ru/20220304/zhile-1776569933.html

https://ria.ru/20220225/lenoblast-1775070649.html

ленинградская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье, ленинградская область, александр дрозденко