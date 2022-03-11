https://ria.ru/20220311/putin-1777617355.html

Путин согласился с предложением привлечь добровольцев на Украину

Путин согласился с предложением привлечь добровольцев на Украину - РИА Новости, 11.03.2022

Путин согласился с предложением привлечь добровольцев на Украину

Президент России Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев на Украину. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:21

2022-03-11T11:21

2022-03-11T14:00

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владимир путин

украина

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев на Украину.По словам главы государства, "западные спонсоры" не скрывают сбора наемников для участия в конфликте — "делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права".На этой неделе глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в страну поступило 20 тысяч заявок от иностранцев, желающих участвовать в конфликте на стороне Киева. Министр обороны Сергей Шойгу на сегодняшнем совещании заметил, что власти ДНР и ЛНР получили свыше 16 тысяч аналогичных запросов, большинство — из стран Ближнего Востока.Представитель Кремля Дмитрий Песков позже пояснил, что речи об отправке добровольцев-россиян не идет."В целом поток добровольцев есть, у нас есть наемники, огромное количество платных наемников, которые приезжают на Украину с тем, чтобы принимать участие в боевых действиях против наших военных. Одновременно с этим поступают заявки от добровольцев, которые хотят на бесплатной основе принять участие в том, что, по их мнению, является фактически национально-освободительной борьбой", — отметил пресс-секретарь президента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220311/dobrovoltsy-1777647179.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин призвал помочь тем, кто хочет поехать в Донбасс добровольцем Путин призвал помочь тем, кто хочет поехать в Донбасс добровольцем 2022-03-11T11:21 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, владимир путин, украина