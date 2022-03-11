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При обстреле поселка шахты "Трудовская" со стороны ВСУ пострадал мужчина

При обстреле поселка шахты "Трудовская" со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 11.03.2022

При обстреле поселка шахты "Трудовская" со стороны ВСУ пострадал мужчина

Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты "Трудовская" в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:16

2022-03-11T13:16

2022-03-11T13:16

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты "Трудовская" в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) со ссылкой на администрацию Петровского района Донецка."По оперативной линии от администрации Петровского района Донецка поступила информация о ранении мирного жителя 1951 г.р. в результате обстрела со стороны ВФУ поселка шахты "Трудовская", - сообщает представительство в "ВКонтакте".Пострадавший был доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, украина, вооруженные силы украины