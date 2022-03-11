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СФ одобрил закон о поддержке россиян и устойчивости региональных бюджетов
СФ одобрил закон о поддержке россиян и устойчивости региональных бюджетов - РИА Новости, 11.03.2022
СФ одобрил закон о поддержке россиян и устойчивости региональных бюджетов
Сенаторы на дополнительном заседании в пятницу одобрили закон, вносящий изменения в бюджетное законодательство в целях создания условий для поддержки граждан и... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:13
2022-03-11T15:13
экономика
россия
пенсионный фонд рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сенаторы на дополнительном заседании в пятницу одобрили закон, вносящий изменения в бюджетное законодательство в целях создания условий для поддержки граждан и повышения устойчивости региональных и местных бюджетов.Документ закрепляет возможность предоставления бюджету Пенсионного фонда России (ПФР) субвенций из региональных бюджетов для финансового обеспечения мер социальной поддержки граждан. Это изменение вносится во исполнение поручения президента РФ об обеспечении возможности предоставления выплат на детей в возрасте от 8 до 16 лет на принципах "одного окна" через ПФР.В связи с удорожанием стоимости строительства законом также продлевается на 2022 год право регионов направлять высвобождаемые в результате реструктуризации бюджетных кредитов средства на реализацию не только инфраструктурных, но и региональных проектов.Кроме того, до 1 января 2023 года приостанавливается действие нормы, которая ограничивает размер резервных фондов региональных и местных властей. Согласно этой норме, такой фонд не может превышать более чем на 3% общий объем расходов, утвержденных региональным или местным бюджетом.Такая норма позволит направлять остатки средств консолидированных бюджетов субъектов РФ на увеличение их резервных фондов, чтобы потом использовать для нивелирования последствий роста цен на товары первой необходимости, стройматериалы, выравнивания кассовых разрывов и исполнения первоочередных расходных обязательств.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220311/predpriyatiya-1777658398.html
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экономика, россия, пенсионный фонд рф, совет федерации рф
15:13 11.03.2022
 
СФ одобрил закон о поддержке россиян и устойчивости региональных бюджетов

Совфед одобрил закон о поддержке россиян и повышении устойчивости региональных бюджетов

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сенаторы на дополнительном заседании в пятницу одобрили закон, вносящий изменения в бюджетное законодательство в целях создания условий для поддержки граждан и повышения устойчивости региональных и местных бюджетов.
Документ закрепляет возможность предоставления бюджету Пенсионного фонда России (ПФР) субвенций из региональных бюджетов для финансового обеспечения мер социальной поддержки граждан. Это изменение вносится во исполнение поручения президента РФ об обеспечении возможности предоставления выплат на детей в возрасте от 8 до 16 лет на принципах "одного окна" через ПФР.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
14:07
Мишустин сообщил о подготовке инициатив по поддержке предприятий
В связи с удорожанием стоимости строительства законом также продлевается на 2022 год право регионов направлять высвобождаемые в результате реструктуризации бюджетных кредитов средства на реализацию не только инфраструктурных, но и региональных проектов.
Кроме того, до 1 января 2023 года приостанавливается действие нормы, которая ограничивает размер резервных фондов региональных и местных властей. Согласно этой норме, такой фонд не может превышать более чем на 3% общий объем расходов, утвержденных региональным или местным бюджетом.
Такая норма позволит направлять остатки средств консолидированных бюджетов субъектов РФ на увеличение их резервных фондов, чтобы потом использовать для нивелирования последствий роста цен на товары первой необходимости, стройматериалы, выравнивания кассовых разрывов и исполнения первоочередных расходных обязательств.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке транспортной отрасли
 
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