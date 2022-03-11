https://ria.ru/20220311/perestrelka-1777581580.html

На границе Киргизии и Таджикистана произошла вторая за сутки перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана произошла вторая за сутки перестрелка - РИА Новости, 11.03.2022

На границе Киргизии и Таджикистана произошла вторая за сутки перестрелка

Вторая за сутки перестрелка произошла между пограничниками Киргизии и Таджикистана, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре погранслужбы Киргизии. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T05:38

2022-03-11T05:38

2022-03-11T05:54

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БИШКЕК, 11 мар — РИА Новости. Вторая за сутки перестрелка произошла между пограничниками Киргизии и Таджикистана, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре погранслужбы Киргизии.Сообщается, что на участке автодороги Баткен-Исфана в местности Эки-Таш Баткенского района пограничный наряд Таджикистана начал закидывать камнями проезжавшие по автодороге автомобили. Требования пограничного наряда Киргизии прекратить это таджикские военные проигнорировали."Кыргызские пограничники были вынуждены произвести предупредительные выстрелы в воздух, чтобы остановить неправомерные действия таджикских военнослужащих. В это время другой пограничный наряд республики Таджикистан, который нес службу в этой местности, открыл огонь по наблюдательной вышке, где находились кыргызские пограничники. Началась перестрелка между пограничными нарядами Кыргызстана и Таджикистана, которая длилась около 20 минут и завершилась в 03.10 (00.10 мск, — ред.)", — рассказали в пресс-службе.Отмечается, что пострадавших и раненых с киргизской стороны нет."В целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана провели телефонные переговоры, а затем встречу на месте инцидента", — добавили в погранведомстве.Утром четверга на границе Киргизии с Таджикистаном также произошла 10-минутная перестрелка между пограничниками двух стран. Поводом для перестрелки, по данным погранслужбы Киргизии, стало изменение устоявшегося маршрута таджикского пограннаряда на неописанном участке границы и необоснованное требование в адрес киргизских пограничников покинуть рубеж. В ведомстве уточнили, что в ходе инцидента никто из киргизстанцев не пострадал. Таджикская сторона сообщила об одном погибшем.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому — неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. Прошлый крупный инцидент с применением оружия произошел в конце января. Боестолкновения между пограничниками, начавшиеся из-за перекрытия таджикистанцами киргизской дороги, длились в течение нескольких часов. Перемирия удалось достичь только после переговоров представителей двух стран. В ходе конфликта пострадали более 30 человек с обеих сторон.

https://ria.ru/20220310/granitsa-1777407580.html

https://ria.ru/20220228/polety-1775617525.html

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Никита Стома

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