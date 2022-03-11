https://ria.ru/20220311/operatsiya-1777680927.html

Матвиенко попросила сенаторов объяснять цели военной операции на Украине

Матвиенко попросила сенаторов объяснять цели военной операции на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

Матвиенко попросила сенаторов объяснять цели военной операции на Украине

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой в ходе региональной недели встретиться с населением в регионах и объяснить цели и... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:30

2022-03-11T15:30

2022-03-11T16:14

обострение ситуации в днр и лнр

валентина матвиенко

общество

россия

совет федерации рф

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой в ходе региональной недели встретиться с населением в регионах и объяснить цели и необходимость военной операции на Украине."В ходе ваших поездок я прошу максимально встретиться с людьми, с молодёжью, рассказать им, с какими целями была объявлена специальная военная операция. Все ориентиры у вас есть, в своём выступлении президент четко дал ответы на все вопросы, которые поднимаются, историю, предысторию и необходимость такого рода действий. Ещё раз посмотрите внимательно выступление нашего президента и просто поговорите с людьми, услышьте их тревоги", - сказала она на заседании Совфеда.По словам Матвиенко, особенно важно поговорить с молодежью и дать разъяснения и ответы на вопросы. "И то, что волнует людей, донесите до нас, чтобы мы могли оперативно на них отреагировать", - сказала спикер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/putin-1777671041.html

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774779480.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валентина матвиенко, общество, россия, совет федерации рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр