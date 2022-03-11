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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/operatsiya-1777680927.html
Матвиенко попросила сенаторов объяснять цели военной операции на Украине
Матвиенко попросила сенаторов объяснять цели военной операции на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Матвиенко попросила сенаторов объяснять цели военной операции на Украине
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой в ходе региональной недели встретиться с населением в регионах и объяснить цели и... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:30
2022-03-11T16:14
обострение ситуации в днр и лнр
валентина матвиенко
общество
россия
совет федерации рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой в ходе региональной недели встретиться с населением в регионах и объяснить цели и необходимость военной операции на Украине."В ходе ваших поездок я прошу максимально встретиться с людьми, с молодёжью, рассказать им, с какими целями была объявлена специальная военная операция. Все ориентиры у вас есть, в своём выступлении президент четко дал ответы на все вопросы, которые поднимаются, историю, предысторию и необходимость такого рода действий. Ещё раз посмотрите внимательно выступление нашего президента и просто поговорите с людьми, услышьте их тревоги", - сказала она на заседании Совфеда.По словам Матвиенко, особенно важно поговорить с молодежью и дать разъяснения и ответы на вопросы. "И то, что волнует людей, донесите до нас, чтобы мы могли оперативно на них отреагировать", - сказала спикер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/putin-1777671041.html
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774779480.html
россия
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валентина матвиенко, общество, россия, совет федерации рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:30 11.03.2022 (обновлено: 16:14 11.03.2022)
 
Матвиенко попросила сенаторов объяснять цели военной операции на Украине

Спикер СФ Матвиенко попросила сенаторов объяснять цели военной операции на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКолонна военной техники ВС РФ
Колонна военной техники ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Колонна военной техники ВС РФ
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой в ходе региональной недели встретиться с населением в регионах и объяснить цели и необходимость военной операции на Украине.
"В ходе ваших поездок я прошу максимально встретиться с людьми, с молодёжью, рассказать им, с какими целями была объявлена специальная военная операция. Все ориентиры у вас есть, в своём выступлении президент четко дал ответы на все вопросы, которые поднимаются, историю, предысторию и необходимость такого рода действий. Ещё раз посмотрите внимательно выступление нашего президента и просто поговорите с людьми, услышьте их тревоги", - сказала она на заседании Совфеда.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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Путину доверяют более 77 процентов россиян, показал опрос
По словам Матвиенко, особенно важно поговорить с молодежью и дать разъяснения и ответы на вопросы. "И то, что волнует людей, донесите до нас, чтобы мы могли оперативно на них отреагировать", - сказала спикер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 15:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Военный эксперт рассказал о целях операции России на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВалентина МатвиенкоОбществоРоссияСовет Федерации РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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