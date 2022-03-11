https://ria.ru/20220311/oon-1777680761.html
Ситуация на Украине выявила большие проблемы в Совбезе ООН, заявил Эрдоган
Ситуация на Украине выявила большие проблемы в Совбезе ООН, заявил Эрдоган - РИА Новости, 11.03.2022
Ситуация на Украине выявила большие проблемы в Совбезе ООН, заявил Эрдоган
Ситуация вокруг Украины выявила структурные проблемы системы Совбеза ООН, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:30
2022-03-11T15:30
2022-03-11T15:45
в мире
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реджеп тайип эрдоган
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вооруженные силы рф
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АНТАЛЬЯ, 11 мар – РИА Новости. Ситуация вокруг Украины выявила структурные проблемы системы Совбеза ООН, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."В связи с кризисом на Украине стали очевидны структурные проблемы системы Совбеза ООН и ее перекошенность", - заявил Эрдоган, выступая на дипломатическом форуме в Анталье.Турецкий лидер вновь раскритиковал систему ООН, при которой пять стран-постоянных членов Совбеза ООН решают судьбы 193 стран-членов организации, и назвал ее несправедливой.Эрдоган отметил, что проблема СБ ООН заключается в системе голосования, когда у одной из стран, начавших конфликт, есть право вето: "ООН не приняла резолюцию о прекращении боевых действий... из-за одного-двух голосов против".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/rubl-1777074140.html
https://ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777674784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, совет безопасности оон
15:30 11.03.2022 (обновлено: 15:45 11.03.2022)
Ситуация на Украине выявила большие проблемы в Совбезе ООН, заявил Эрдоган
Глава Турции Эрдоган заявил, что система работы Совбеза ООН дает сбои