https://ria.ru/20220311/oon-1777680761.html

Ситуация на Украине выявила большие проблемы в Совбезе ООН, заявил Эрдоган

Ситуация на Украине выявила большие проблемы в Совбезе ООН, заявил Эрдоган - РИА Новости, 11.03.2022

Ситуация на Украине выявила большие проблемы в Совбезе ООН, заявил Эрдоган

Ситуация вокруг Украины выявила структурные проблемы системы Совбеза ООН, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:30

2022-03-11T15:30

2022-03-11T15:45

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реджеп тайип эрдоган

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АНТАЛЬЯ, 11 мар – РИА Новости. Ситуация вокруг Украины выявила структурные проблемы системы Совбеза ООН, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."В связи с кризисом на Украине стали очевидны структурные проблемы системы Совбеза ООН и ее перекошенность", - заявил Эрдоган, выступая на дипломатическом форуме в Анталье.Турецкий лидер вновь раскритиковал систему ООН, при которой пять стран-постоянных членов Совбеза ООН решают судьбы 193 стран-членов организации, и назвал ее несправедливой.Эрдоган отметил, что проблема СБ ООН заключается в системе голосования, когда у одной из стран, начавших конфликт, есть право вето: "ООН не приняла резолюцию о прекращении боевых действий... из-за одного-двух голосов против".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/rubl-1777074140.html

https://ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777674784.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оон, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, совет безопасности оон