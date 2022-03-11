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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украинские войска обстреляли Горловку и Широкую Балку
Украинские войска обстреляли Горловку и Широкую Балку - РИА Новости, 11.03.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Широкую Балку
Украинские войска утром в пятницу снова обстреляли город Горловка, выпустив по нему еще 30 ракет из БМ-21 "Град", также открыли огонь по населенному пункту... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T08:40
2022-03-11T08:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу снова обстреляли город Горловка, выпустив по нему еще 30 ракет из БМ-21 "Град", также открыли огонь по населенному пункту Широкая Балка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его данным, обстрел Горловки произошел в 7.55 (совпадает с мск) и велся со стороны населенного пункта Дзержинск. В 8.00 со стороны населенного пункта Новгородское украинскими войсками был обстрелян населенный пункт Широкая Балка, в общей сложности по нему выпущено 5 мин калибром 120 мм, 7 мин калибром 82 мм, произведено 50 выстрелов из зенитной установки.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, донбасс
08:40 11.03.2022 (обновлено: 08:51 11.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Широкую Балку

ДНР: украинские войска обстреляли Горловку и Широкую Балку

© REUTERS / Alexander ErmochenkoЗдание школы в Горловке после обстрела
Здание школы в Горловке после обстрела - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Здание школы в Горловке после обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу снова обстреляли город Горловка, выпустив по нему еще 30 ракет из БМ-21 "Град", также открыли огонь по населенному пункту Широкая Балка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По его данным, обстрел Горловки произошел в 7.55 (совпадает с мск) и велся со стороны населенного пункта Дзержинск. В 8.00 со стороны населенного пункта Новгородское украинскими войсками был обстрелян населенный пункт Широкая Балка, в общей сложности по нему выпущено 5 мин калибром 120 мм, 7 мин калибром 82 мм, произведено 50 выстрелов из зенитной установки.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Разрушенная школа в поселке Сартана под Мариуполем
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Специализированная школа № 8 работала в поселке Сартана с конца 1990-х.

Выбитые взрывами окна в классе школы в поселке Сартана в Донецкой народной республике
1 из 10

Специализированная школа № 8 работала в поселке Сартана с конца 1990-х.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Школа ориентировалась на углубленную языковую подготовку, здесь учили новогреческому.

Ребенок подметает мусор в разрушенном спортивном зале школы в поселке Сартана в Донецкой народной республике
2 из 10

Школа ориентировалась на углубленную языковую подготовку, здесь учили новогреческому.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Так было до 26 февраля, когда украинский националистический батальон "Азов" атаковал Сартану.

Мужчина в одном из классов школы в поселке Сартана в Донецкой народной республике
3 из 10

Так было до 26 февраля, когда украинский националистический батальон "Азов" атаковал Сартану.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Поселок обстреливали реактивными системами залпового огня "Град".

Мужчина в разрушенном спортивном зале специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
4 из 10

Поселок обстреливали реактивными системами залпового огня "Град".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Российские военные зафиксировали удары по жилым кварталам.

Мужчина в здании специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
5 из 10

Российские военные зафиксировали удары по жилым кварталам.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разрушены дома, погибли и пострадали мирные люди.

Мужчины в разрушенном здании специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
6 из 10

Разрушены дома, погибли и пострадали мирные люди.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Под обстрел попала и школа.

Мужчина с детьми в одном из классов специализированной школы с углублённым изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
7 из 10

Под обстрел попала и школа.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Пятого марта Сартана перешла под контроль ДНР.

Мужчина у здания специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
8 из 10

Пятого марта Сартана перешла под контроль ДНР.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В школе начались восстановительные работы.

Мужчины ремонтируют выбитые взрывами окна в здании специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
9 из 10

В школе начались восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители Сартаны в бомбоубежище, оборудованном в подвале школы № 8.

Местные жители, живущие в бомбоубежище в подвале специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
10 из 10

Жители Сартаны в бомбоубежище, оборудованном в подвале школы № 8.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 10

Специализированная школа № 8 работала в поселке Сартана с конца 1990-х.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 10

Школа ориентировалась на углубленную языковую подготовку, здесь учили новогреческому.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 10

Так было до 26 февраля, когда украинский националистический батальон "Азов" атаковал Сартану.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 10

Поселок обстреливали реактивными системами залпового огня "Град".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 10

Российские военные зафиксировали удары по жилым кварталам.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 10

Разрушены дома, погибли и пострадали мирные люди.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 10

Под обстрел попала и школа.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 10

Пятого марта Сартана перешла под контроль ДНР.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 10

В школе начались восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 10

Жители Сартаны в бомбоубежище, оборудованном в подвале школы № 8.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
 
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