https://ria.ru/20220311/obstrely-1777591548.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Широкую Балку

Украинские войска обстреляли Горловку и Широкую Балку - РИА Новости, 11.03.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Широкую Балку

Украинские войска утром в пятницу снова обстреляли город Горловка, выпустив по нему еще 30 ракет из БМ-21 "Град", также открыли огонь по населенному пункту... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T08:40

2022-03-11T08:40

2022-03-11T08:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775005506_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_52975769f372446736c7c10efc1c5843.jpg

ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу снова обстреляли город Горловка, выпустив по нему еще 30 ракет из БМ-21 "Град", также открыли огонь по населенному пункту Широкая Балка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его данным, обстрел Горловки произошел в 7.55 (совпадает с мск) и велся со стороны населенного пункта Дзержинск. В 8.00 со стороны населенного пункта Новгородское украинскими войсками был обстрелян населенный пункт Широкая Балка, в общей сложности по нему выпущено 5 мин калибром 120 мм, 7 мин калибром 82 мм, произведено 50 выстрелов из зенитной установки.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, донбасс