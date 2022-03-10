https://ria.ru/20220310/shkola-1777430411.html

Разрушенная школа в поселке Сартана под Мариуполем

Разрушенная школа в поселке Сартана под Мариуполем - РИА Новости, 10.03.2022

Разрушенная школа в поселке Сартана под Мариуполем

Выбитые стекла, разрушенные классы, бомбоубежище в подвале — таковы теперь будни школы № 8 в поселке Сартана. Последствия обстрела пригорода Мариуполя — в... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:45

2022-03-10T13:45

2022-03-10T15:39

фото

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сартана

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Выбитые стекла, разрушенные классы, бомбоубежище в подвале — таковы теперь будни школы № 8 в поселке Сартана. Последствия обстрела пригорода Мариуполя — в фотоленте Ria.ru.

сартана

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