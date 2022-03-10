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Разрушенная школа в поселке Сартана под Мариуполем
Разрушенная школа в поселке Сартана под Мариуполем - РИА Новости, 10.03.2022
Разрушенная школа в поселке Сартана под Мариуполем
Выбитые стекла, разрушенные классы, бомбоубежище в подвале — таковы теперь будни школы № 8 в поселке Сартана. Последствия обстрела пригорода Мариуполя — в... РИА Новости, 10.03.2022
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обострение ситуации в днр и лнр
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Выбитые стекла, разрушенные классы, бомбоубежище в подвале — таковы теперь будни школы № 8 в поселке Сартана. Последствия обстрела пригорода Мариуполя — в фотоленте Ria.ru.
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13:45 10.03.2022 (обновлено: 15:39 10.03.2022)
 

Разрушенная школа в поселке Сартана под Мариуполем

Читать ria.ru в
Выбитые стекла, разрушенные классы, бомбоубежище в подвале — таковы теперь будни школы № 8 в поселке Сартана. Последствия обстрела пригорода Мариуполя — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Специализированная школа № 8 работала в поселке Сартана с конца 1990-х.

Выбитые взрывами окна в классе школы в поселке Сартана в Донецкой народной республике
1 из 10

Специализированная школа № 8 работала в поселке Сартана с конца 1990-х.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Школа ориентировалась на углубленную языковую подготовку, здесь учили новогреческому.

Ребенок подметает мусор в разрушенном спортивном зале школы в поселке Сартана в Донецкой народной республике
2 из 10

Школа ориентировалась на углубленную языковую подготовку, здесь учили новогреческому.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Так было до 26 февраля, когда украинский националистический батальон "Азов" атаковал Сартану.

Мужчина в одном из классов школы в поселке Сартана в Донецкой народной республике
3 из 10

Так было до 26 февраля, когда украинский националистический батальон "Азов" атаковал Сартану.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Поселок обстреливали реактивными системами залпового огня "Град".

Мужчина в разрушенном спортивном зале специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
4 из 10

Поселок обстреливали реактивными системами залпового огня "Град".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Российские военные зафиксировали удары по жилым кварталам.

Мужчина в здании специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
5 из 10

Российские военные зафиксировали удары по жилым кварталам.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разрушены дома, погибли и пострадали мирные люди.

Мужчины в разрушенном здании специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
6 из 10

Разрушены дома, погибли и пострадали мирные люди.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Под обстрел попала и школа.

Мужчина с детьми в одном из классов специализированной школы с углублённым изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
7 из 10

Под обстрел попала и школа.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Пятого марта Сартана перешла под контроль ДНР.

Мужчина у здания специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
8 из 10

Пятого марта Сартана перешла под контроль ДНР.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В школе начались восстановительные работы.

Мужчины ремонтируют выбитые взрывами окна в здании специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
9 из 10

В школе начались восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители Сартаны в бомбоубежище, оборудованном в подвале школы № 8.

Местные жители, живущие в бомбоубежище в подвале специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
10 из 10

Жители Сартаны в бомбоубежище, оборудованном в подвале школы № 8.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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