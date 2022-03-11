https://ria.ru/20220311/nato-1777668869.html

Генсек НАТО назвал "ядерную риторику" Путина безрассудной

Генсек НАТО назвал "ядерную риторику" Путина безрассудной - РИА Новости, 11.03.2022

Генсек НАТО назвал "ядерную риторику" Путина безрассудной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии "безрассудными". РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:43

2022-03-11T14:43

2022-03-11T14:43

в мире

владимир путин

россия

украина

йенс столтенберг

нато

донбасс

ядерное оружие

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии "безрассудными"."Он назвал ядерную риторику президента России Владимира Путина "опасной" и "безрассудной", - говорится в материале агентства Рейтер, которому Столтенберг давал интервью.Что именно он имел в виду под "ядерной риторикой", не уточняется.Ранее Путин заявлял, что у Украины с советских времен есть ядерные и ракетные компетенции, они могут сделать ракеты, им помогут в этом "из-за океана", и с этой минуты судьба России будет иной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220311/nato-1777618734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, россия, украина, йенс столтенберг, нато, донбасс, ядерное оружие