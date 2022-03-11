https://ria.ru/20220311/nato-1777668869.html
Генсек НАТО назвал "ядерную риторику" Путина безрассудной
Генсек НАТО назвал "ядерную риторику" Путина безрассудной - РИА Новости, 11.03.2022
Генсек НАТО назвал "ядерную риторику" Путина безрассудной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии "безрассудными". РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:43
2022-03-11T14:43
2022-03-11T14:43
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии "безрассудными"."Он назвал ядерную риторику президента России Владимира Путина "опасной" и "безрассудной", - говорится в материале агентства Рейтер, которому Столтенберг давал интервью.Что именно он имел в виду под "ядерной риторикой", не уточняется.Ранее Путин заявлял, что у Украины с советских времен есть ядерные и ракетные компетенции, они могут сделать ракеты, им помогут в этом "из-за океана", и с этой минуты судьба России будет иной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220311/nato-1777618734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, йенс столтенберг, нато, донбасс, ядерное оружие
Генсек НАТО назвал "ядерную риторику" Путина безрассудной
Генсек НАТО Столтенберг назвал высказывания Путина о ядерном оружии безрассудными