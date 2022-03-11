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Генсек НАТО назвал "ядерную риторику" Путина безрассудной
Генсек НАТО назвал "ядерную риторику" Путина безрассудной - РИА Новости, 11.03.2022
Генсек НАТО назвал "ядерную риторику" Путина безрассудной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии "безрассудными". РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:43
2022-03-11T14:43
в мире
владимир путин
россия
украина
йенс столтенберг
нато
донбасс
ядерное оружие
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии "безрассудными"."Он назвал ядерную риторику президента России Владимира Путина "опасной" и "безрассудной", - говорится в материале агентства Рейтер, которому Столтенберг давал интервью.Что именно он имел в виду под "ядерной риторикой", не уточняется.Ранее Путин заявлял, что у Украины с советских времен есть ядерные и ракетные компетенции, они могут сделать ракеты, им помогут в этом "из-за океана", и с этой минуты судьба России будет иной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220311/nato-1777618734.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, йенс столтенберг, нато, донбасс, ядерное оружие
14:43 11.03.2022
 
Генсек НАТО назвал "ядерную риторику" Путина безрассудной

Генсек НАТО Столтенберг назвал высказывания Путина о ядерном оружии безрассудными

© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии "безрассудными".
"Он назвал ядерную риторику президента России Владимира Путина "опасной" и "безрассудной", - говорится в материале агентства Рейтер, которому Столтенберг давал интервью.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11:27
Боррель назвал обещание Украине членства в НАТО ошибкой
Что именно он имел в виду под "ядерной риторикой", не уточняется.
Ранее Путин заявлял, что у Украины с советских времен есть ядерные и ракетные компетенции, они могут сделать ракеты, им помогут в этом "из-за океана", и с этой минуты судьба России будет иной.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
13:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
НАТО не будет отправлять войска и самолеты на Украину, заявил Столтенберг
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОДонбассЯдерное оружие
 
 
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