https://ria.ru/20220311/nato-1777656360.html

НАТО не будет отправлять войска и самолеты на Украину, заявил Столтенберг

НАТО не будет отправлять войска и самолеты на Украину, заявил Столтенберг - РИА Новости, 11.03.2022

НАТО не будет отправлять войска и самолеты на Украину, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет отправлять войска и самолеты на Украину. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:58

2022-03-11T13:58

2022-03-11T14:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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йенс столтенберг

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет отправлять войска и самолеты на Украину.Стотенберг заявил в интервью агентству Рейтер, что важно найти "политичсекое, дипломатическое решение" сложившейся ситуации. "(Столтенберг) повторил, что альянс не будет направлять войска и самолеты на Украину", - говорится в сообщении агентства. Он также отметил, что введение бесполетной зоны над Украиной "с большой вероятностью... приведет к эскалации войны в полномасштабную войну между НАТО и РФ".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/nato-1777618734.html

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777457451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, россия, йенс столтенберг, украина, ситуация в днр и лнр