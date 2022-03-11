https://ria.ru/20220311/nato-1777635234.html
Столтенберг призвал не допустить войны НАТО с Россией
Столтенберг призвал не допустить войны НАТО с Россией - РИА Новости, 11.03.2022
Столтенберг призвал не допустить войны НАТО с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что события на Украине не должны превратиться в войну НАТО с Россией, это приведет к большим жертвам. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:36
2022-03-11T12:36
2022-03-11T12:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
йенс столтенберг
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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АНТАЛЬЯ, 11 мар – РИА Новости, Вугар Гасанов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что события на Украине не должны превратиться в войну НАТО с Россией, это приведет к большим жертвам."НАТО резко отреагировала против действий России. Мы обучили десятки тысяч солдат Украины. Против оккупационных сил ведется большая борьба. Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, она приведет к большим жертвам", - приводит слова Столтенберга CNN Turk.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/nato-1777618734.html
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777454589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нато, йенс столтенберг, украина, россия, ситуация в днр и лнр
12:36 11.03.2022 (обновлено: 12:50 11.03.2022)
Столтенберг призвал не допустить войны НАТО с Россией
Генсек НАТО Столтенберг: события на Украине не должны перерасти в войну альянса с Россией