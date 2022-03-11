https://ria.ru/20220311/nato-1777632438.html
Столтенберг призвал европейских членов НАТО увеличить оборонные бюджеты
Столтенберг призвал европейских членов НАТО увеличить оборонные бюджеты - РИА Новости, 11.03.2022
Столтенберг призвал европейских членов НАТО увеличить оборонные бюджеты
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призвал всех европейских союзников увеличить свои оборонные бюджеты. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:24
2022-03-11T12:24
2022-03-11T12:38
в мире
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йенс столтенберг
россия
ситуация в днр и лнр
евросоюз
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АНТАЛЬЯ, 11 мар – РИА Новости, Вугар Гасанов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призвал всех европейских союзников увеличить свои оборонные бюджеты."Мы призвали всех наших членов увеличить свои бюджеты. Европейские союзники должны увеличить свои оборонные бюджеты. Атака России будет иметь последствия для всех нас", - приводит слова Столтенберга турецкий телеканал NTV.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220224/nato-1774770281.html
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777361583.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нато, йенс столтенберг, россия, ситуация в днр и лнр, евросоюз
12:24 11.03.2022 (обновлено: 12:38 11.03.2022)
Столтенберг призвал европейских членов НАТО увеличить оборонные бюджеты
Генсек НАТО Столтенберг призвал европейских членов альянса увеличить оборонные бюджеты