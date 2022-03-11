https://ria.ru/20220311/mks-1777773627.html

Орбиту МКС скорректировали перед прилетом российского экипажа

Орбиту МКС скорректировали перед прилетом российского экипажа - РИА Новости, 11.03.2022

Орбиту МКС скорректировали перед прилетом российского экипажа

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) 11 марта подняли на 850 метров перед предстоящими полетами "Союзов", сообщает "Роскосмос". РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T23:15

2022-03-11T23:15

2022-03-11T23:26

антон шкаплеров

денис матвеев

петр дубров

россия

сша

земля

космос - риа наука

мгту имени баумана

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) 11 марта подняли на 850 метров перед предстоящими полетами "Союзов", сообщает "Роскосмос"."Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали", — сообщается на сайте госкорпорации.Коррекцию орбиты провели для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" (18 марта) и посадкой спускаемого аппарата "Союза МС-19" (30 марта).Двигатели грузового корабля "Прогресса МС-18" в 22:35 мск включились на 320 секунд и выдали импульс 0,52 м/с. После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 850 метров и составила 418,44 километра.На корабле "Союз МС-21" на станцию 18 марта прибудет полностью российский экипаж. Он примечателен еще и тем, что все трое — Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков — выпускники МГТУ имени Баумана. Как рассказывал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в честь этого полет назвали "Бауманским стартом", а корабль получил имя "Королёв". Ракету украсят гербом университета.Сейчас на борту МКС работают россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер."Союз МС-19" 30 марта вернет на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая.Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ранее отмечал, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции, введенные Западом в связи с ситуацией на Украине, затронут сотрудничество c Россией по пилотируемой программе.

https://ria.ru/20220310/kosmos-1777491159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

антон шкаплеров, денис матвеев, петр дубров, россия, сша, земля, космос - риа наука, мгту имени баумана, роскосмос, международная космическая станция (мкс)