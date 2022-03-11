23:15 11.03.2022 (обновлено: 23:26 11.03.2022)
Орбиту МКС скорректировали перед прилетом российского экипажа
Высоту орбиты МКС подняли на 850 метров перед предстоящими полетами "Союзов"
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) 11 марта подняли на 850 метров перед предстоящими полетами "Союзов", сообщает "Роскосмос".
"Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали", — сообщается на сайте госкорпорации.
Коррекцию орбиты провели для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" (18 марта) и посадкой спускаемого аппарата "Союза МС-19" (30 марта).
Двигатели грузового корабля "Прогресса МС-18" в 22:35 мск включились на 320 секунд и выдали импульс 0,52 м/с. После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 850 метров и составила 418,44 километра.
На корабле "Союз МС-21" на станцию 18 марта прибудет полностью российский экипаж. Он примечателен еще и тем, что все трое — Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков — выпускники МГТУ имени Баумана. Как рассказывал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в честь этого полет назвали "Бауманским стартом", а корабль получил имя "Королёв". Ракету украсят гербом университета.
Сейчас на борту МКС работают россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер.
"Союз МС-19" 30 марта вернет на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая.
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ранее отмечал, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции, введенные Западом в связи с ситуацией на Украине, затронут сотрудничество c Россией по пилотируемой программе.