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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220311/mikhalkov-1777621042.html
Внук Никиты Михалкова врезался на машине в дерево и попал в больницу
Внук Никиты Михалкова врезался на машине в дерево и попал в больницу - РИА Новости, 11.03.2022
Внук Никиты Михалкова врезался на машине в дерево и попал в больницу
Внук Никиты Михалкова Петр попал в ДТП в Подмосковье – он налетел на дерево на своем Mercedes. После инцидента вместе с пассажирами его доставили в больницу,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:11
2022-03-11T12:11
шоубиз
знаменитости
никита михалков
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Внук Никиты Михалкова Петр попал в ДТП в Подмосковье – он налетел на дерево на своем Mercedes. После инцидента вместе с пассажирами его доставили в больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Подробности того же происшествия, случившегося вечером накануне, не называя имен водителя и двух пассажиров, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.Ранее Михалков прокомментировал свой заочный арест на Украине.
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знаменитости, никита михалков, шоу-бизнес
12:11 11.03.2022
 
Внук Никиты Михалкова врезался на машине в дерево и попал в больницу

Внук Никиты Михалкова Петр въехал в дерево на Mercedes и попал в больницу

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Внук Никиты Михалкова Петр попал в ДТП в Подмосковье – он налетел на дерево на своем Mercedes. После инцидента вместе с пассажирами его доставили в больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В больнице после ДТП оказался Петр Михалков 2003 года рождения", – сказал собеседник агентства.

Подробности того же происшествия, случившегося вечером накануне, не называя имен водителя и двух пассажиров, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

"Десятого марта в 22.50 на автодороге Ильинское шоссе, Дмитровское-Маслово произошло ДТП. Житель Москвы 2003 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на препятствие – дерево, с последующим опрокидыванием транспортного средства", – сообщили в пресс-службе.

Ранее Михалков прокомментировал свой заочный арест на Украине.
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