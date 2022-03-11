https://ria.ru/20220311/mikhalkov-1777621042.html

Внук Никиты Михалкова врезался на машине в дерево и попал в больницу

Внук Никиты Михалкова врезался на машине в дерево и попал в больницу - РИА Новости, 11.03.2022

Внук Никиты Михалкова врезался на машине в дерево и попал в больницу

Внук Никиты Михалкова Петр попал в ДТП в Подмосковье – он налетел на дерево на своем Mercedes. После инцидента вместе с пассажирами его доставили в больницу,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:11

2022-03-11T12:11

2022-03-11T12:11

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Внук Никиты Михалкова Петр попал в ДТП в Подмосковье – он налетел на дерево на своем Mercedes. После инцидента вместе с пассажирами его доставили в больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Подробности того же происшествия, случившегося вечером накануне, не называя имен водителя и двух пассажиров, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.Ранее Михалков прокомментировал свой заочный арест на Украине.

https://ria.ru/20220310/mikhalkova-1777435971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, никита михалков, шоу-бизнес