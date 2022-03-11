https://ria.ru/20220311/mikhalkov-1777621042.html
Внук Никиты Михалкова врезался на машине в дерево и попал в больницу
Внук Никиты Михалкова врезался на машине в дерево и попал в больницу - РИА Новости, 11.03.2022
Внук Никиты Михалкова врезался на машине в дерево и попал в больницу
Внук Никиты Михалкова Петр попал в ДТП в Подмосковье – он налетел на дерево на своем Mercedes. После инцидента вместе с пассажирами его доставили в больницу,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:11
2022-03-11T12:11
2022-03-11T12:11
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Внук Никиты Михалкова Петр попал в ДТП в Подмосковье – он налетел на дерево на своем Mercedes. После инцидента вместе с пассажирами его доставили в больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Подробности того же происшествия, случившегося вечером накануне, не называя имен водителя и двух пассажиров, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.Ранее Михалков прокомментировал свой заочный арест на Украине.
https://ria.ru/20220310/mikhalkova-1777435971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, никита михалков, шоу-бизнес
Внук Никиты Михалкова врезался на машине в дерево и попал в больницу
Внук Никиты Михалкова Петр въехал в дерево на Mercedes и попал в больницу